Locuitorii din Autonomia Găgăuză au fost chemați astăzi, din nou, la urne, în al doilea tur al alegerilor pentru funcția de bașcan și pentru Adunarea Populară. De dimineață, oamenii au venit să voteze cu speranța că lucrurile se vor schimba în bine. Unii își doresc condiții mai bune de trai și mai multă atenție din partea autorităților, în timp ce alții spun că prioritatea este păstrarea statutului autonomiei și menținerea păcii în regiune. Secțiile de votare se vor închide în mai puțin de o oră.

Încă de la primele ore ale dimineții, alegătorii din Comrat au venit la secțiile de votare pentru a-și exprima opțiunea.

”Gata, ne-am îndeplinit datoria. Ne gândim că va fi mai bine, măcăr puțin, nu mult. Important să nu fie mai rău.”

”Ne dorim ca viața să se îmbunătățească, ca oamenii să aibă condiții de trai normale. Eu sunt pensionar, dar încă sunt un pensionar tânăr. Sunt însă oameni mai în vârstă decât mine, cărora le este foarte greu să trăiască. Având în vedere modul în care guvernarea se raportează astăzi la oameni, nu mi-aș dori să continuăm în acest fel.”

Unii alegători spun că au așteptări tot mai mici și se tem că, indiferent de rezultat, situația din regiune nu se va schimba.

„Noi așteptăm ceva bun, dar, din ceea ce vedem în presă, se pare că veștile bune nu vor veni.”

”Noi nu mai avem așteptări.”

Și în satul Gaidar, localnicii au venit la vot cu speranțe pentru un viitor mai bun. Oamenii spun că își doresc mai mult respect din partea autorităților, dreptate și condiții de trai mai bune.

”Trebuie să respecte oamenii și să-i înțeleagă.”

”Să fie dreptate, să fie comod de trăit și cel mai important ca totul să fie bine.”

Totodată, oamenii spun că au venit să voteze pentru ca să fie pace.

”Ne dorim să fie pace peste tot, să nu mai existe certuri și neînțelegeri, ci să se înregistreze progrese.”

”În primul rând, îmi doresc ca autonomia noastră să funcționeze și să existe în continuare, pentru că sunt mulți care și-ar dori să nu mai existe această autonomie. Noi vrem să rămână în componența Republicii Moldova.”

Acest tânăr a venit la vot împreună cu familia. Spune că a făcut acest lucru pentru ca și copilul său să aibă parte de un viitor mai bun.

”Ne dorim ca copiii să aibă un viitor mai stabil și mai bun, în condiții confortabile. Am venit să votăm, să ne exprimăm opțiunea, cu speranța că lucrurile se vor îmbunătăți și că va fi bine pentru toți.”

Dina MUNTEANU, REPORTER PRO TV: ”În 21 dintre cele 35 de circumscripții electorale, alegătorii primesc astăzi câte două buletine de vot. Unul pentru alegerea bașcanului Găgăuziei, iar celălalt pentru desemnarea membrilor Adunării Populare. Asta înseamnă că, în aceste circumscripții, oamenii trebuie să-și aleagă atât conducătorul autonomiei, cât și reprezentanții în organul legislativ al regiunii.”

Secțiile de votare vor rămâne deschise până la ora 21:00.