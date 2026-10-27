O eventuală unire a Republicii Moldova cu România va putea avea loc atunci când cetățenii ambelor state își vor dori acest lucru. Până atunci, prioritatea Bucureștiului este consolidarea relațiilor bilaterale și apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană. Declarațiile au fost făcute de premierul României, Luca Niculescu, într-un interviu pentru TVR Moldova, în timpul primei sale vizite externe la Chișinău.

„Există multe legături între țările noastre și, evident, că este o dezbatere care există și care poate să existe și în unele contexte grele. Eu vă spun foarte clar că se va manifesta în momentul în care cetățenii din cele două țări îl vor dori. Deocamdată noi vrem să apropiem România de Republica Moldova și mai mult Republica Moldova de Uniunea Europeană, să creăm aceste punți, să creăm și conexiuni între noi”, a declarat Luca Niculescu.

Maia Sandu a spus că ar vota pentru unire

Subiectul unirii Republicii Moldova cu România a revenit în dezbaterea publică pe fondul războiului din Ucraina și al presiunilor exercitate de Rusia asupra Chișinăului.

La începutul anului 2026, președintele Maia Sandu a declarat, într-o discuție cu jurnaliștii britanici Rory Stewart și Alastair Campbell, că ar vota „da” la un eventual referendum privind unirea cu România. Totuși, șefa statului a precizat că în Republica Moldova nu există, în prezent, o majoritate care să susțină această opțiune.

„Devine din ce în ce mai dificil pentru o țară ca Republica Moldova să supraviețuiască, să existe ca democrație, ca țară suverană. Dar, ca președinte al Republicii Moldova, înțeleg că nu există o majoritate care să sprijine unirea cu România, dar există o majoritate care sprijină aderarea la UE și noi acționăm în sensul acesta. Este un obiectiv mult mai realist și ne ajută să ne protejăm suveranitatea”, a declarat Maia Sandu.

Ce arată sondajele despre susținerea unirii

Potrivit unui sondaj realizat de iData, citat de NewsMaker, 41% dintre cetățenii Republicii Moldova susțin unirea cu România. În România, aproximativ 72% dintre cetățeni ar susține reunificarea celor două state.

Într-un interviu acordat presei germane în 2025, președintele României, Nicușor Dan, a declarat că își dorește personal unirea cu Republica Moldova, însă a precizat că România nu va întreprinde demersuri în acest sens atât timp cât cetățenii moldoveni susțin păstrarea statului în forma actuală.

La 27 martie 2018, la împlinirea a 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu România, Parlamentul de la București a adoptat o declarație prin care afirma că România va fi întotdeauna pregătită să susțină orice demers de reunificare, dacă cetățenii Republicii Moldova își vor dori acest lucru.