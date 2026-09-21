Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova condamnă organizarea de către Federația Rusă, în perioada 18–20 septembrie 2026, a alegerilor pentru Duma de Stat în regiunea transnistreană, fără acordul autorităților constituționale de la Chișinău.

Potrivit MAE, organizarea procesului electoral pe teritoriul Republicii Moldova, în afara controlului autorităților constituționale și fără consimțământul acestora, reprezintă o încălcare a suveranității și integrității teritoriale a țării și contravine principiilor dreptului internațional.

Ministerul precizează că autoritățile ruse au fost informate în repetate rânduri că deschiderea secțiilor de votare în regiunea transnistreană nu poate avea loc fără acordul Chișinăului. Totodată, cetățenii ruși aflați în Republica Moldova au avut posibilitatea de a-și exercita dreptul de vot la secțiile constituite pe teritoriul controlat de autoritățile constituționale, în conformitate cu procedurile aplicabile.

MAE subliniază că organizarea unor alegeri de către un alt stat în regiunea transnistreană nu produce efecte juridice și nu modifică statutul acesteia ca parte integrantă a Republicii Moldova.

Oleg Ozerov - convocat anterior

Deschiderea celor 16 secții din stânga Nistrului, fără acordul autorităților de la Chișinău, a fost calificată anterior de vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, drept o lipsă de respect față de suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova.

Pe 3 septembrie, Ministerul de Externe l-a convocat pe ambasadorul rus Oleg Ozerov și i-a înmânat o notă de protest față de intenția Moscovei de a deschide secții în regiunea transnistreană. Nu este însă o premieră. La alegerile prezidențiale din martie 2024, Rusia a deschis șase secții de votare în stânga Nistrului, tot fără acordul Chișinăului.

Alegerile pentru Duma de Stat

Ieri, rusii s-au prezintat la urne în ultima zi a alegerilor pentru Duma de Stat. Scrutinul s-a desfăşurat pe fondul mai multor incidente raportate la secţiile de vot, de la probleme cu observatorii până la reţineri şi acuzaţii de nereguli. În mai multe regiuni au fost semnalate diferenţe între numărul alegătorilor şi datele înscrise în documentele electorale. La Sankt Petersburg, șeful partidului „Iabloko” și-a anulat practic buletinul de vot, după ce formațiunea sa a fost exclusă de pe lista federală. Potrivit datelor oficiale, prezența la vot în cele 3 zile au depășit 50%.



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