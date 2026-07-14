Conferința Interguvernamentală Republica Moldova – Uniunea Europeană, privind deschiderea negocierilor de aderare pentru Clusterul 6 „Relații externe”, va avea loc astăzi, 14 iulie, la Bruxelles. Reuniunea este programată să înceapă la ora 18:00, ora Republicii Moldova, iar delegația țării noastre va fi condusă de prim-ministrul interimar, Eugeniu Osmochescu. Totodată, viceprim-ministrul pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, va prezenta poziția de negociere a Republicii Moldova privind acest cluster. La încheierea conferinței, premierul interimar va susține o conferință de presă comună, alături de reprezentanții instituțiilor europene.

Într-un mesaj pe pagina sa de X, comisarul european pentru Extindere, Marta Kos, a declarat că astăzi va fi o Super Marți pentru extinderea UE.

Marta KOS, COMISARUL EUROPEAN PENTRU EXTINDERE: „Pentru prima dată în peste două decenii, organizăm patru conferințe de aderare în aceeași zi. Cele patru țări aflate în fruntea procesului — Ucraina, Republica Moldova, Albania și Muntenegru — fac astăzi pași importanți înainte. În cazul Ucrainei și Republicii Moldova, deschidem Clusterul 6, care include domenii precum apărarea și securitatea, unde argumentele în favoarea aderării lor la UE sunt deosebit de puternice. Momentul de astăzi trebuie transformat acum în progrese concrete pe teren”.

Potrivit Guvernului Republicii Moldova, agenda vizitei include și întrevederi cu oficiali ai instituțiilor europene, axate pe avansarea procesului de integrare europeană, consolidarea cooperării economice și comerciale, precum și pe pregătirea următoarelor etape ale negocierilor de aderare.

Prim-ministrul interimar Eugen Osmochescu va avea întrevederi cu Marta Kos, comisarul european pentru Extindere, cu Valdis Dombrovskis, comisar european pentru Economie și Productivitate și cu Maroš Šefčovič, comisar european pentru Comerț și Securitate Economică. De asemenea, va avea loc o discuție cu Gert Jan Koopman, director general al Direcției Generale Vecinătate și Negocieri privind Extinderea.

Totodată, ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, a declarat că autoritățile noastre continuă să facă tot efortul pentru integrarea Republicii Moldova în UE.

Mihai POPȘOI, MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE: „Continuăm să muncim pentru ca Republica Moldova să facă parte din marea familie europeană”.

Un nou pas în negocierile de aderare

Deschiderea negocierilor pentru Clusterul 6 reprezintă un nou pas important în procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Clusterul „Relații externe” include domenii ce vizează politica externă și de securitate comună, relațiile comerciale externe și cooperarea cu organizațiile internaționale, fiind unul dintre capitolele-cheie pe care statele candidate trebuie să le alinieze la acquis-ul comunitar.

La 15 iunie, Republica Moldova a deschis oficial negocierile de aderare la Uniunea Europeană pe Clusterul 1 – „Valori fundamentale”, în cadrul celei de-a doua Conferințe interguvernamentale Republica Moldova – Uniunea Europeană, desfășurată la Luxemburg. Evenimentul a fost marcat de participarea delegației conduse de prim-ministrul Alexandru Munteanu.

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Republica Moldova a depus cerere de aderare la UE în 2022, după ce Rusia a declanșat războiul din Ucraina. Termenul pe care și l-au propus reprezentanții actualei conduceri a țării pentru încheierea negocierilor de aderare este 2028.

Sursă video: X, Facebook