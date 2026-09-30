Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a primit scrisorile de acreditare din partea a cinci ambasadori agreați, care își vor reprezenta țările în Republica Moldova.

Potrivit Președinției, scrisorile de acreditare au fost prezentate de Joseph Mark Burkhalter, ambasador agreat al Statelor Unite ale Americii, cu reședința la Chișinău, și Nazmiye Başaran, ambasadoare agreată a Republicii Türkiye, cu reședința la Chișinău.

Totodată, la ceremonia de acreditare au participat Kevin Rex, ambasador agreat al Canadei, cu reședința la București, Khalid Eid Alshammri, ambasador agreat al Regatului Arabiei Saudite, cu reședința la București, și Ahmed Ouail, ambasador agreat al Republicii Algeriene Democratice și Populare, cu reședința la Kyiv.

Prin prezentarea scrisorilor de acreditare, cei cinci diplomați își încep oficial mandatele de reprezentare a statelor lor în relația cu Republica Moldova.

Nazmiye Başaran/ Facebook

Nazmiye Başaran și Maia Sandu/ Facebook

Joseph Mark Burkhalter/ Facebook