Republica Moldova își menține obiectivul de a încheia negocierile de aderare la Uniunea Europeană până în anul 2028, însă următoarele luni vor fi decisive pentru parcursul european al țării. Președintele Maia Sandu a declarat, în cadrul emisiunii „În Profunzime” de la PRO TV, că toate instituțiile statului trebuie să accelereze implementarea reformelor asumate, astfel încât raportul de evaluare al Comisiei Europene din această toamnă să fie unul favorabil.

Șefa statului a subliniat că termenul stabilit pentru aderare rămâne neschimbat, iar autoritățile lucrează pentru atingerea acestui obiectiv.

„Da, acest termen rămâne în vigoare. Noi lucrăm pentru atingerea acestui obiectiv și, până acum, am primit aprecieri pozitive atât din partea Comisiei Europene, cât și din partea Consiliului”, a declarat Maia Sandu.

Potrivit președintei, perioada următoare este una esențială, deoarece până la începutul lunii septembrie instituțiile trebuie să finalizeze o serie de angajamente asumate în relația cu Uniunea Europeană.

„Acum este foarte important să avem o evaluare bună și în această toamnă. Până la 1 septembrie avem foarte mult de lucru. Toate instituțiile implicate trebuie să depună eforturi pentru a îndeplini angajamentele asumate pentru acest an, astfel încât raportul de evaluare din toamnă să fie unul foarte bun. De acest raport depinde ceea ce se va întâmpla în următorii ani în procesul de aderare”, a afirmat Maia Sandu.

Șefa statului a mai spus că unul dintre obstacolele politice care încetinea procesul de aderare a fost depășit și că Republica Moldova a primit asigurări că evaluarea va continua să fie făcută exclusiv în baza rezultatelor obținute.

„Între timp, blocajul politic care exista din cauza opoziției Ungariei a fost depășit. Am primit în repetate rânduri asigurări că procesul de aderare este unul bazat pe merit. Atât timp cât ne îndeplinim angajamentele și reformele asumate, ar trebui să continuăm să avansăm”, a declarat președinta.

Întrebată dacă Republica Moldova și Ucraina vor continua parcursul european împreună sau vor fi evaluate separat, Maia Sandu a precizat că fiecare stat va fi analizat în funcție de propriile rezultate.

„Fiecare țară va fi evaluată în funcție de propriile merite. Nu poți evalua rezultatele unei țări în funcție de reformele realizate în alta. Dacă Ucraina are anumite probleme în relația cu o țară membră, Republica Moldova nu le poate influența și nici rezolva. În același mod, Ucraina nu poate fi condiționată de situații care țin exclusiv de Republica Moldova. Evaluarea trebuie să se bazeze pe performanțele și reformele fiecărei țări în parte”, a subliniat Maia Sandu.

La 15 iunie, Republica Moldova a deschis oficial negocierile de aderare la Uniunea Europeană pe Clusterul 1 – „Valori fundamentale”, în cadrul celei de-a doua Conferințe interguvernamentale Republica Moldova – Uniunea Europeană, desfășurată la Luxemburg. Evenimentul a fost marcat de participarea delegației conduse de prim-ministrul Alexandru Munteanu.

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Deschiderea negocierilor pe Clusterul „Valori fundamentale”

Săptămâna trecută, într-un comunicat comun, președinții Consiliului European și Comisiei Europene, Antonio Costa și Ursula von der Leyen, au precizat că deschiderea oficială a discuțiilor din clusterul VALORI FUNDAMENTALE va avea loc pe 15 iunie, adică astăzi, la Conferința Interguvernamentală de la Luxemburg. Acest pachet cuprinde 5 capitole esențiale, este vorba de drepturile omului, justiție, achiziții publice, statistică și control financiar.

Republica Moldova a depus cererea de aderare la UE în martie 2022. 3 luni mai târziu, împreună cu Ucraina, a obținut statutul de țară candidată. Cele două state au lansat oficial negocierile de aderare în iunie 2024, iar până în prezent au purtat discuții tehnice cu Comisia Europeană pe toate cele șase clustere de negociere care cuprind 35 de capitole. Actuala conducere a Republicii Moldova și-a propus drept obiectiv semnarea tratatului de aderare la UE până în 2028.