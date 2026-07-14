Un nou capitol în procesul de integrare europeană a Republicii Moldova a fost deschis la Bruxelles. După lansarea negocierilor pentru primul grup de capitole, țara noastră a trecut la o nouă etapă – Clusterul 6 „Relații externe”. Ministrul de Externe, Mihai Popșoi, spune că decizia reprezintă o recunoaștere a muncii depuse de instituțiile publice și a determinării cetățenilor de a construi un viitor european pentru Republica Moldova.

„Republica Moldova a deschis negocierile oficiale pentru cel de-al șaselea grup de capitole «Relații externe»!”, a transmis Mihai Popșoi într-un mesaj public.

Potrivit ministrului, deschiderea noului cluster demonstrează că Republica Moldova poate avansa pe calea europeană atunci când există voință politică și efort coordonat între instituții.

„Moldova a demonstrat că poate progresa hotărât pe calea europeană atunci când există voință și muncă în echipă. Este o recunoaștere a eforturilor comune ale funcționarilor publici, precum și ale cetățenilor noștri care contribuie, zi de zi, la construirea viitorului european al Republicii Moldova”, a declarat Popșoi.

Ministrul de Externe a subliniat că deschiderea Clusterului 6 reprezintă și o confirmare a sprijinului oferit de Uniunea Europeană pentru parcursul european al Republicii Moldova.

„Totodată, confirmă încrederea țărilor membre ale UE, ale instituțiilor europene și ale partenerilor că țara noastră poate avansa cu succes pe drumul aderării la Uniunea Europeană”, a mai spus Mihai Popșoi.

Clusterul 6 „Relații externe” include domenii importante pentru viitorul statut de membru al Uniunii Europene, precum politica comercială comună, politica externă, securitatea și apărarea. Autoritățile susțin că această etapă va contribui la consolidarea cooperării cu statele membre și la integrarea Republicii Moldova în politicile europene.

Mihai Popșoi a mulțumit instituțiilor implicate în procesul de negociere, menționând contribuția Ministerului Afacerilor Externe, Biroului pentru Integrare Europeană, Misiunii Republicii Moldova pe lângă UE și a altor structuri responsabile.

„Vom munci în continuare cu aceeași determinare pentru ca Republica Moldova să devină membru cu drepturi depline al Uniunii Europene”, a conchis ministrul Afacerilor Externe.

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La 15 iunie, Republica Moldova a deschis oficial negocierile de aderare la Uniunea Europeană pe Clusterul 1 – „Valori fundamentale”, în cadrul celei de-a doua Conferințe interguvernamentale Republica Moldova – Uniunea Europeană, desfășurată la Luxemburg. Evenimentul a fost marcat de participarea delegației conduse de prim-ministrul Alexandru Munteanu.

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Republica Moldova a depus cerere de aderare la UE în 2022, după ce Rusia a declanșat războiul din Ucraina. Termenul pe care și l-au propus reprezentanții actualei conduceri a țării pentru încheierea negocierilor de aderare este 2028.