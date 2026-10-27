Republica Moldova ar urma să înceapă să importe gaz natural extras din Marea Neagră, prin proiectul Neptun Deep, din toamna anului 2027. Anunțul a fost făcut de prim-ministrul Vasile Tofan, după întrevederea cu omologul său român, Luca Niculescu, aflat la Chișinău în prima sa vizită externă de la preluarea mandatului. Potrivit premierului, gazele românești ar putea aduce beneficii consumatorilor din Republica Moldova, inclusiv datorită costurilor mai mici de transport.

Vasile Tofan a declarat că autoritățile de la Chișinău mizează pe dezvoltarea cooperării energetice cu România și pe diversificarea surselor de aprovizionare cu gaze naturale. Potrivit acestuia, livrările din zăcământul Neptun Deep ar urma să înceapă odată cu intrarea în noul an gazier, în toamna anului viitor.

„Intrarea în exploatare a acestui proiect este planificată, din ultimele informații pe care le avem, pentru vara viitoare. Deci, începând cu toamna viitoare, când intrăm în anul gazier, vom începe să aducem gaz românesc din Marea Neagră”, a declarat premierul.

Șeful Guvernului susține că apropierea geografică a sursei de gaze ar putea reduce cheltuielile de transport, ceea ce ar face colaborarea avantajoasă atât pentru furnizorul român, cât și pentru consumatorii din Republica Moldova.

„Este gaz care este mai aproape de țara noastră, ceea ce înseamnă că cheltuielile de transport sunt mai mici și este un parteneriat care este avantajos atât pentru furnizorul din România, cât și pentru cetățenii din Republica Moldova”, a afirmat Vasile Tofan.

România își va dubla producția de gaze naturale

La rândul său, premierul român Luca Niculescu a subliniat importanța proiectului Neptun Deep pentru piața regională și europeană a gazelor naturale. Potrivit acestuia, odată cu începerea exploatării zăcământului din Marea Neagră, producția anuală a României ar urma să se dubleze.

„România produce circa 8 miliarde de metri cubi de gaz pe an. Acum, cu intrarea în exploatare a Neptun Deep, acest volum se va dubla. România va deveni cel mai mare producător de gaz natural din Europa”, a declarat Luca Niculescu.

Premierul român a precizat că o parte importantă din gazele extrase va fi destinată consumului intern al României, în beneficiul propriilor consumatori.

Chișinăul și Bucureștiul vor accelera proiectele energetice

În cadrul întrevederii, cei doi premieri au discutat și despre accelerarea proiectelor de interconectare energetică, inclusiv a infrastructurii electrice, menite să consolideze securitatea energetică a Republicii Moldova.

Vasile Tofan a subliniat că România a avut un rol esențial în sprijinirea Republicii Moldova în perioadele de criză energetică, iar cooperarea dintre cele două state trebuie să continue și să fie extinsă.

„România a avut un rol esențial în aprovizionarea Republicii Moldova cu energie. Acum construim infrastructura care ne va oferi mai multă siguranță pe termen lung”, a declarat premierul.

Proiectul Neptun Deep, dezvoltat în Marea Neagră, este considerat unul dintre cele mai importante proiecte energetice ale României. Începerea exploatării este planificată pentru vara anului 2027, iar potrivit declarațiilor lui Vasile Tofan, Republica Moldova ar urma să înceapă să primească gaz din această sursă din toamna aceluiași an.

Premierul României a ajuns la Chișinău

Premierul României a ajuns azi dimineață la Chișinău, în prima sa vizită oficială în Republica Moldova de la învestirea Guvernului de la București. Vizita premierului român a început cu o întrevedere cu mitropolitul Basarabiei. Presa acreditată nu a avut acces la aceste discuții. Mai apoi, Luca Niculescu s-a întâlnit cu reprezentanții mediului de afaceri românesc din Republica Moldova, dar și cu personalul Ambasadei României.

Agenda mai include o vizită la Stația Electrică Chișinău și la linia electrică Vulcănești–Chișinău. Spre seară, premierul român se va întâlni cu președintele Maia Sandu și cu președintele Parlamentului, Igor Grosu. În contextul vizitei oficiale, autoritățile au anunțat restricții temporare de acces în anumite zone din capitală, până la ora 22:00.

Acestea vizează centrul Chișinăului și arterele care fac legătura cu Aeroportul Internațional. De asemenea, în perimetrul deplasării coloanelor oficiale vor fi interzise temporar întrunirile și manifestațiile în masă, precum și anumite lucrări. Guvernul condus de Luca-Alexandru Niculescu a fost învestit pe 20 octombrie, după aproximativ cinci luni și jumătate de guvernare interimară. Printre prioritățile anunțate de noul premier se numără continuarea sprijinului acordat Republicii Moldova în procesul de integrare europeană.

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