Relația dintre Comrat și Chișinău ar putea deveni mai tensionată, în contextul noii componențe a Adunării Populare. Jurnalistul Mihail Sirkeli, invitat la emisiunea „În PROfunzime”, susține că legislativul local ar putea relua inițiative care să afecteze parcursul european al Republicii Moldova. În același timp, expertul Ștefan Bejan consideră că autoritățile centrale trebuie să fie mai prezente în regiune și să intervină prompt atunci când legea este încălcată.

În condițiile în care în turul doi Alexandr Stoianoglo și Fiodor Gagauz se confruntă pentru funcția de bașcan, întrebarea este cine va obține mai multă susținere din partea alegătorilor.

Lorena BOGZA, PREZENTATOARE PRO TV: „Cum s-ar putea redistribui aceste voturi între cei doi candidați și să intuim cam cine ar putea să câștige această funcție.”

Ștefan BEJAN, EXPERT WATCHDOG.MD: „Eu cred că va fi o împărțire în dependență de foarte mulți factori. Unul dintre ei va fi mesajul cu care vor veni candidații care nu au intrat în turul 2.”

De partea cealaltă, jurnalistul Mihail Sirkeli avertizează că, în al doilea tur de scrutin, s-ar putea activa rețeaua Șor.

Mihail SIRKELI, REDACTOR-ȘEF NOKTA.MD: „În turul doi cea mai mare confruntare va fi pe acel subiect mai prietenos cu Chișinău sau mai prietenos cu Moscova. Nu este clar ce e cu rețeaua lui Șor.”

Ștefan BEJAN, EXPERT WATCHDOG.MD: „Autoritățile noastre trebuie să fie foarte atente să nu ne trezim că rețeaua este activată și ea, dacă este activată, schimbă radical cursul acestor alegeri.”

Pe lângă un nou guvernator, în Autonomia Găgăuză vor avea loc alegeri și în 21 de circumscripții pentru Adunarea Populară. Asta după ce, în primul tur, doar 13 dintre cele 35 de mandate au fost decise.

Mihail SIRKELI, REDACTOR-ȘEF NOKTA.MD: „Eu am numărat de la cei 13, am numărat 8 care sunt cică independenți, dar sunt conectați cu rețeaua lui Șor sau cu alte structuri afiliate Moscovei.”

Printre cei care revin în legislativ se numără Ivan Burgudji, care a susținut în trecut că regiunea ar avea dreptul să devină independentă.

Mihail SIRKELI, REDACTOR-ȘEF NOKTA.MD: „Cei care deja au trecut și cei care au șansele să treacă, ei sunt foarte vocali. Adunarea Populară precedentă, deși a fost loială Moscovei, dar în același timp nu a fost așa vocală și nu a fost așa capabilă să creeze zgomot și probleme Chișinăului cum va fi componența următoare, după cum vedem ce se conturează acolo.”

Sirkeli spune că una dintre temele care ar putea reapărea după alegeri este cea a unui referendum privind independența regiunii. De asemenea, experții anticipează că în regiune vor reveni discuțiile despre federalizarea Republicii Moldova, idei lansate deja în spațiul public.

Mihail SIRKELI, REDACTOR ȘEF NOKTA.MD: „ Moscova vrea federalizarea Republicii Moldova, ceea ce nu ne surprinde. Ei au spus acest lucru de nenumărate ori și există încă o chestie acolo. Moscova vrea referendum de independență în UTA Găgăuzia și în Transnistria, în momentul în care Republica Moldova intră în Uniunea Europeană.”

Iar după scrutin, susține Ștefan Bejan, autoritățile de la Chișinău trebuie să continue dialogul cu regiunea, dar și să reacționeze ori de câte ori noua conducere a autonomiei va încălca legea.

Ștefan BEJAN, EXPERT WATCHDOG.MD: „Să aibă un dialog, să meargă în teritoriu, să susțină dezvoltarea societății civile și a presei independente, asta inclusiv partenerii noștri internaționali trebuie să o facă și, în același timp, să taxeze dur orice încălcare a legislației.”

Al doilea tur pentru alegerile din Autonomia Găgăuză va avea loc pe 29 noiembrie.