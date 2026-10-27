Republica Moldova ar putea avea acces la tehnologii militare dezvoltate și testate în condiții reale de luptă în Ucraina, inclusiv la interceptoare de drone. Acesta este unul dintre obiectivele memorandumului de cooperare tehnico-militară semnat la Kiev, pe 26 octombrie, a declarat premierul Vasile Tofan. Șeful Guvernului a precizat că documentul nu este un tratat de securitate și nu schimbă statutul de neutralitate al țării. Declarațiile au fost făcute la Chișinău, în cadrul unei conferințe de presă comune cu premierul României, Luca Niculescu, care a anunțat că Bucureștiul discută cu autoritățile moldovene despre dezvoltarea unor programe comune de apărare împotriva dronelor.

Premierul Vasile Tofan a explicat că memorandumul semnat cu Ucraina urmărește consolidarea capacităților de apărare ale Republicii Moldova prin acces la tehnologii militare deja testate pe câmpul de luptă.

„Din start vreau să spun că nu este un tratat de securitate, pentru a nu da apă la moară propagandiștilor. Moldova rămâne o țară neutră”, a declarat Vasile Tofan.

Șeful Executivului a subliniat însă că neutralitatea nu trebuie confundată cu lipsa capacității de apărare.

„În același timp, neutralitatea nu înseamnă că trebuie să fim neputincioși și să nu ne pese de apărarea noastră”, a afirmat premierul.

Potrivit lui Tofan, Ucraina dezvoltă și testează tehnologii noi în fiecare zi, în condiții reale de luptă, iar Republica Moldova, care dispune de resurse financiare limitate, ar putea beneficia de această experiență.

„Noi, ca o țară cu resurse limitate, vrem să ne asigurăm că achiziționăm tehnologii testate și tehnologii la costuri reduse. Multe dintre aceste tehnologii sunt în prezent dezvoltate, testate și produse de companii din Ucraina”, a precizat premierul.

Moldova ar putea avea acces la interceptoare de drone

Unul dintre obiectivele memorandumului este facilitarea accesului Republicii Moldova la echipamente necesare pentru consolidarea apărării, inclusiv la sisteme de interceptare a dronelor.

„Este un acord de cooperare tehnico-militară care ne va da acces la tehnologii, inclusiv interceptoare de drone, de care avem atât de multă nevoie”, a declarat Vasile Tofan.

Premierul a mai spus că autoritățile de la Chișinău discută și cu partenerii români despre extinderea cooperării în domeniul apărării, inclusiv prin schimburi de tehnologii și experiență.

„În cadrul parteneriatului strategic România, și cred că este cel mai strâns parteneriat pe care-l avem ca țară, avem o încredere deplină între cele două guverne și, evident, inclusiv aspecte de schimb de experiență de apărare fac parte din agenda noastră bilaterală”, a afirmat Tofan.

România discută cu Moldova despre programe comune antidronă

La rândul său, premierul României, Luca Niculescu, a anunțat că autoritățile de la București poartă discuții cu partenerii moldoveni pentru dezvoltarea unor programe comune de apărare împotriva dronelor.

„Avem discuții foarte aprofundate și foarte apropiate de final pentru a avea rapid sisteme antidronă în țara noastră. În primul rând vor fi cele pe care le cunoașteți și apoi vor fi cele pe care le vom produce în România”, a declarat Niculescu.

Premierul român a precizat că România discută cu Republica Moldova despre posibilitatea de a lucra împreună la astfel de programe.

„Discutăm cu partenerii din Republica Moldova pentru a lucra în comun și la programe antidronă, pentru că, după cum spuneați colega dumneavoastră mai devreme, cetățenii trebuie apărați oriunde s-ar afla”, a spus Luca Niculescu.

Acesta a menționat și colaborarea României cu Ucraina pentru dezvoltarea industriei de drone, subliniind experiența acumulată de ucraineni în condiții reale de război.

„Dronele rusești ne încalcă spațiul aerian și pun în pericol securitatea cetățenilor”

În cadrul conferinței de presă, Vasile Tofan a atras atenția asupra riscurilor generate de războiul din Ucraina și a condamnat încălcările spațiului aerian al Republicii Moldova și al României.

„Acest război crud, acest atac barbaric al Rusiei, nu se oprește la frontierele Ucrainei. Atât în Republica Moldova, cât și în România, dronele rusești ne încalcă spațiul aerian și pun în pericol securitatea cetățenilor noștri”, a declarat premierul moldovean.

Tofan a afirmat că, de la începutul războiului, au fost înregistrate peste 100 de survolări neautorizate ale spațiului aerian al Republicii Moldova.

„Toate acestea ne amintesc cât de important este să rămânem uniți, să ne consolidăm capacitatea de a răspunde acestor amenințări și să continuăm să sprijinim Ucraina”, a mai spus șeful Guvernului.

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Premierul României a ajuns la Chișinău

Premierul României a ajuns azi dimineață la Chișinău, în prima sa vizită oficială în Republica Moldova de la învestirea Guvernului de la București. Vizita premierului român a început cu o întrevedere cu mitropolitul Basarabiei. Presa acreditată nu a avut acces la aceste discuții. Mai apoi, Luca Niculescu s-a întâlnit cu reprezentanții mediului de afaceri românesc din Republica Moldova, dar și cu personalul Ambasadei României.

Agenda mai include o vizită la Stația Electrică Chișinău și la linia electrică Vulcănești–Chișinău. Spre seară, premierul român se va întâlni cu președintele Maia Sandu și cu președintele Parlamentului, Igor Grosu. În contextul vizitei oficiale, autoritățile au anunțat restricții temporare de acces în anumite zone din capitală, până la ora 22:00.

Acestea vizează centrul Chișinăului și arterele care fac legătura cu Aeroportul Internațional. De asemenea, în perimetrul deplasării coloanelor oficiale vor fi interzise temporar întrunirile și manifestațiile în masă, precum și anumite lucrări. Guvernul condus de Luca-Alexandru Niculescu a fost învestit pe 20 octombrie, după aproximativ cinci luni și jumătate de guvernare interimară. Printre prioritățile anunțate de noul premier se numără continuarea sprijinului acordat Republicii Moldova în procesul de integrare europeană.

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