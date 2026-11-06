Comisia Electorală Centrală a acreditat încă 32 de observatori internaționali pentru monitorizarea alegerilor regionale din UTA Găgăuzia, programate pentru 15 noiembrie. Cei mai mulți dintre aceștia, 16 la număr, reprezintă Ambasada Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova.

Decizia a fost luată în cadrul ședinței de astăzi a CEC, în urma examinării mai multor cereri de acreditare. Pe lista noilor observatori se regăsesc reprezentanți ai ambasadelor Franței – două persoane, Suediei – patru, Belgiei – două, Norvegiei – două, Turciei – patru, Chinei – două și Statelor Unite – 16 persoane.

Potrivit Comisiei Electorale Centrale, observatorii acreditați își vor desfășura activitatea în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

68 de observatori internaționali și 148 naționali

După această decizie, numărul total al observatorilor internaționali acreditați de CEC pentru scrutinul din 15 noiembrie a ajuns la 68.

Totodată, Consiliul Electoral Central al Găgăuziei a acreditat până acum 148 de observatori naționali, din partea a cinci organizații neguvernamentale.

CEC precizează că cererile pentru acreditarea observatorilor pot fi depuse până pe 8 noiembrie inclusiv. Listele persoanelor acreditate sunt disponibile pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale, în secțiunea dedicată alegerilor regionale din 15 noiembrie, precum și pe pagina Consiliului Electoral Central al Găgăuziei.

15 noiembrie, zi de vot în UTA Găgăuzia

Alegerile pentru funcția de Bașcan al UTA Găgăuzia vor avea loc pe 15 noiembrie, în aceeași zi cu scrutinul pentru alegerea noii componențe a Adunării Populare a Găgăuziei.

Funcția de Bașcan a devenit vacantă după ce Adunarea Populară a Găgăuziei a constatat oficial vacanța acesteia, la 17 august 2026. Decizia a venit în contextul condamnării fostei bașcane Evghenia Guțul în dosarul privind finanțarea ilegală a fostului partid „Șor”.

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