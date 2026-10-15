Curtea Constituțională a declarat neconstituționale modificările legislative care au permis numirea lui Herman von Hebel în Comisia de evaluare externă a procurorilor cu votul a 51 de deputați, în loc de 61. Sesizarea a fost depusă de cinci deputați din opoziție, printre care Ion Chicu și Alexandr Berlinschii. Decizia produce efecte pentru viitor și nu anulează numirea lui von Hebel în funcție.

Președintele Curții Constituționale a explicat că amendamentul votat de PAS trebuia să aibă legătură directă cu prevederile proiectului inițial.

Domnica MANOLE, PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE: „Curtea a observat că proiectul de lege aprobat în prima lectură a urmărit scopul consolidării securității judecătorilor și procurorilor prin modificarea legislației contravenționale și penale. Pe de altă parte, amendamentul a urmărit modificarea mecanismului de numire a membrilor internaționali ai comisiilor de evaluare externă a judecătorilor și procurorilor.”

În caz contrar, modificarea legislativă trebuia să fie examinată în cel puțin două lecturi, așa cum prevede Constituția pentru legile organice, spune Manole.

Domnica MANOLE, PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE: „În acest caz, Parlamentul nu a respectat exigențele articolului 74, din Constituție, privind votarea legii organice după cel puțin două lecturi.”

Decizia de astăzi nu anulează numirea lui Herman von Hebel în comisia de vetiing ci are un efect viitor, explică Domnica Manole. Am încercat să obținem o reacție de la PAS, autorii amendamentului care le-a permis să-l voteze pe von Hebel cu 51 de voturi, în loc de 61, dar deocamdată purtătorii de cuvânt nu ne-au răspuns la apeluri. Modificările au fost adoptate în martie, iar von Hebel a fost numit, cu scandal, în comisie cu votul a 53 de deputați. Hotărârea de astăzi este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac și intră în vigoare la data adoptării. Judecătoarea Liuba Șova a formulat o opinie separată.

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Reacția Comisiei de evaluare a procurorilor

Comisia de evaluare a procurorilor a venit cu o reacție după ce Curtea Constituțională a declarat neconstituțională modificările legislative care au permis numirea lui Herman von Hebel în Comisia de evaluare externă a procurorilor cu votul a 51 de deputați, în loc de 61.

Responsabilii au menționat că ia act de precizările președintei Curții Constituționale:

„Comisia își continuă activitatea în exercitarea mandatului său, în conformitate cu cadrul normativ aplicabil”, se arată în declarație.

Comisia precizează că va examina textul integral al hotărârii după publicarea acesteia.