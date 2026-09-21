Parlamentul se va întruni mâine, la ora 14:30, în ședință extraordinară, pentru a examina declararea stării de urgență în domeniul energetic și hidrologic. Anunțul a fost făcut de președintele Parlamentului, Igor Grosu, după ședința Consiliului Național de Securitate convocată de președintele Maia Sandu.

Potrivit lui Grosu, decizia a fost convenită împreună cu Guvernul și instituțiile responsabile, în contextul situației dificile din domeniul energetic și al riscurilor legate de situația hidrologică.

„Așa cum a anunțat doamna președintă Maia Sandu, în urma Consiliului Național de Securitate, am convenit împreună cu Guvernul și instituțiile responsabile asupra necesității de a declara stare de urgență în domeniul energetic și hidrologic”, a declarat Igor Grosu.

Ședință extraordinară la Parlament

Președintele Parlamentului a precizat că deputații se vor întruni într-o ședință extraordinară pentru a examina măsurile necesare în contextul situației create.

„De aceea, mâine, ora 14:30, ne vom întruni în ședință extraordinară a Parlamentului”, a anunțat Grosu.

Declararea stării de urgență în domeniul energetic și hidrologic ar urma să permită autorităților să reacționeze mai rapid în cazul unor evoluții imprevizibile privind aprovizionarea cu energie, gaze, combustibili și apă.

„Prioritatea noastră este să avem apă, gaz, căldură, lumină”

Igor Grosu a subliniat că instituțiile statului trebuie să acționeze coordonat pentru a asigura populația cu resursele necesare și pentru a limita eventualele riscuri în perioada următoare.

„Prioritatea noastră a tuturor este să avem apă, gaz, căldură, lumină și instituțiile statului să lucreze împreună pentru siguranța oamenilor”, a declarat președintele Parlamentului.

Anterior, președintele Maia Sandu a anunțat mai multe decizii adoptate în urma ședinței Consiliului Național de Securitate, convocată pe fondul crizei energetice și al situației hidrologice alarmante. Printre măsurile propuse se numără declararea stării de urgență în domeniul energetic și hidrologic, asigurarea unor rute alternative pentru importul de energie electrică, precum și constituirea unor rezerve de echipamente, piese de schimb și produse petroliere.

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