Deputatul PAS, Radu Marian, răspunde criticilor privind numirea lui Herman von Hebel în Comisia de evaluare a procurorilor. Într-o postare pe pagina sa de facebook, acesta a scris că toate criticile opoziției sunt doar praf în ochi pentru a bloca reforma justiției și procesul de vetting.

„Nu am auzit încă niciun argument serios împotriva integrității acestui candidat, un candidat care a fost propus oficial de UE și care a trecut toate verificările oficialilor europeni. Mai ales că von Hebel a fost printre cei mai eficienți membri în comisiile anterioare. Toate atacurile asupra acestui candidat au fost puse la cale de cei care nu au trecut vetting-ul și sunt supărați", a mai scris Marian în postarea sa.

Potrivit lui, faptul că nu există 61 deputați în Parlament care să susțină reforma justiției nu înseamnă că trebuie să fie oprită.

„Mergem înainte, curățarea sistemului va continua", a mai adăugat acesta.

Citeste si : Reacția CRJM în legătură cu modificarea adoptată de Parlament privind desemnarea membrilor în Comisia de evaluare a procurorilor: „E regretabilă și nejustificată"

Cu scandal și critici din partea opoziției, deputații PAS au votat ieri un amendament care va permite, în anumite situații, ca membrii comisiilor vetting să fie numiți cu 51 de voturi, în loc de 61, cum prevedea legea până acum. Opoziția spune că, astfel, partidul de guvernare își va putea numi oamenii săi în comisia care evaluează integritatea judecătorilor și procurorilor. Și experții spun că decizia ridică semne de întrebare, poate compromite reforma justiției și crea un precedent periculos.

Citeste si : Legea care permite numirea lui Herman von Hebel în Comisia de evaluare a procurorilor - publicată în Monitorul Oficial /DOC

În 2024 o investigație publicată de portalul anticorupție.md a dezvăluit mai multe controverse legate de activitatea fostului președinte al Comisiei Pre-Vetting, Herman von Hebel. Potrivit anchetei, în perioada în care acesta a fost grefier la Curtea Internațională Penală de la Haga, presa olandeză a relatat despre posibile ilegalități administrative care ar fi provocat prejudicii de cel puțin 760 mii de euro instituției, în contextul unei reforme criticate de judecători. De asemenea, investigația susține că von Hebel ar fi exercitat simultan funcția de judecător în Olanda și pe cea de șef al Comisiei Pre-Vetting, fapt care ar contravine legislației Republicii Moldova. Von Hebel a respins acuzațiile că ar fi încălcat legea sau că ar fi ascuns episoade din cariera sa.

Citeste si : „Reforma justiției nu mai este a tuturor, ci a guvernării PAS”: Alexandru Tănase și experții critică amendamentul adoptat în Parlament, care permite numirea membrilor comisiilor vetting cu majoritate simplă - VIDEO