Președintele Indiei, Droupadi Murmu, va efectua pe 20 iulie o vizită oficială la Chișinău, unde va participa la Forumul de Afaceri Moldova-India. Vizita liderului indian va fi însoțită de o delegație formată din aproximativ 40 de oameni de afaceri, interesați de dezvoltarea relațiilor economice dintre cele două state.

Anunțul a fost făcut de Agenția de Investiții a Republicii Moldova, care precizează că evenimentul are drept scop consolidarea cooperării economice, promovarea oportunităților comerciale și investiționale, precum și facilitarea dialogului direct între comunitățile de afaceri din Moldova și India.

Deocamdată, autoritățile nu au anunțat dacă Droupadi Murmu va avea întrevederi cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, sau cu alți oficiali de rang înalt de la Chișinău.

Comerț modest între Moldova și India, dar cu potențial de creștere

Potrivit datelor prezentate de Agenția de Investiții, relațiile comerciale dintre Republica Moldova și India au încă un volum redus. În anul 2025, exporturile directe ale Republicii Moldova către piața indiană au însumat aproximativ 259 de mii de dolari.

Cele mai importante produse exportate au fost utilajele și aparatele mecanice, care au reprezentat circa 44% din total, urmate de fructe comestibile, în special mere – aproximativ 21%, instrumente optice și medicale – circa 18%, precum și produse farmaceutice – aproximativ 16%.

„India rămâne una dintre cele mai mari economii ale lumii și un actor important în comerțul internațional, cu un potențial semnificativ pentru dezvoltarea cooperării economice cu Republica Moldova”, se menționează în comunicatul Agenției de Investiții.

Antreprenorii moldoveni, invitați să participe la forum

Agenția de Investiții îi îndeamnă pe antreprenorii din Republica Moldova să participe la Forumul de Afaceri Moldova-India, unde vor putea identifica noi oportunități de export, investiții și colaborare cu parteneri indieni.

Înscrierile pentru participare sunt deschise până pe 17 iulie, iar organizatorii susțin că evenimentul va oferi companiilor locale posibilitatea de a discuta direct cu reprezentanți ai autorităților și mediului de afaceri din India.