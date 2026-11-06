Ungaria nu blochează și nu intenționează să blocheze procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Declarația a fost făcută de președintele Maia Sandu, astăzi, în cadrul unui briefing de presă, fiind întrebată dacă, în urma discuției cu premierul ungar, Budapesta ar mai putea împiedica avansarea negocierilor de aderare.

„Ungaria nu ne-a blocat și nu ne blochează. Ungaria spune clar că susține deschiderea negocierilor pentru următoarele grupuri de capitole. Nu este Ungaria oponentă”, a declarat șefa statului.

Precizările vin după informațiile apărute în luna octombrie, potrivit cărora Ungaria s-ar fi opus deschiderii ultimelor două grupuri de negocieri pentru Republica Moldova și Ucraina, în cadrul procesului de aderare la Uniunea Europeană.

Potrivit publicației Kyiv Independent, care cita diplomați europeni, Budapesta ar fi blocat, pe 20 octombrie, următorul pas în negocieri, fără să ofere explicații clare pentru poziția sa.

La acel moment, Guvernul de la Chișinău preciza că nu au fost înaintate obiecții la adresa Republicii Moldova și că subiectul deschiderii clusterelor de negociere 4 și 5 abia fusese inclus pe agenda Grupului de lucru al Consiliului UE.