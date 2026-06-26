În timp ce primarul Chișinăului, Ion Ceban, are interdicție de intrare în România, familia sa beneficiază de prestații sociale acordate de statul român. O investigație a publicației Reporter de Iași arată că soția edilului, Tatiana Ceban, are domiciliul declarat la adresa unui centru medical din municipiul Iași. Deși, inițial, angajații clinicii au declarat reporterilor români că nu o cunosc și că în clădire nu locuiește nimeni, administratorii au confirmat ulterior că aceasta are domiciliul în imobil, unde există și spații de locuit. Potrivit declarației de avere a lui Ion Ceban, familia a încasat în 2025 suma de 12.858 de lei românești cu titlu de alocație pentru cei trei copii. În reacție, Ion Ceban a declarat că soția sa deține cetățenia română încă din perioada școlii, întrucât bunicii acesteia sunt originari din Iași, și a subliniat că el are exclusiv cetățenia Republicii Moldova.

UPDATE 14:30 La scurt timp după publicarea reacției lui Ion Ceban, publicația „Reporter de Iași" a retras articolul. Până la această oră, publicația nu a oferit explicații privind eliminarea materialului de pe site.

Jurnaliștii români au mers la adresa respectivă, unde inițial reprezentanții clinicii au afirmat că în imobil nu locuiește nimeni. Ulterior, unul dintre administratorii centrului medical, Doina Sauciuc, a confirmat că Tatiana Ceban are domiciliul declarat la această adresă și a precizat că în clădire există și spații de locuit.

Publicația notează că Claudiu Sauciuc este membru în consiliile de administrație ale unor societăți aflate în subordinea Primăriei Iași și că, în ultima perioadă, și-a reluat activitatea în cadrul Partidului Social Democrat (PSD).

Discuția dintre reporter și reprezentanții clinicii

REPORTER DE IAȘI: – Bună ziua, aici este strada Iarmaroc nr. 21?

Recepționeră clinică: – Da, aici.

– Aș vrea să o găsesc pe doamna Tatiana Ceban. Locuiește aici?

– Aici este o clinică medicală, nu locuiește nimeni.

– Dar doamna Ceban are domiciliul declarat aici. Aveți apartamente la etaj?

– Nu, nu avem, e o greșeală. În colțul străzii sunt case și cred că e adresa de acolo. Mai sunt persoane care confundă adresele și vin la noi.

– Dar pot exista două numere 21 pe strada Iarmaroc?

– Nu știm.

– O cunoașteți pe Tatiana Ceban?

– Nu, nu am auzit de ea. Dar pot întreba administratorul clinicii, este aici.

În recepție, a venit Doina Sauciuc, asociat și administrator în clinica medicală.

Doina Sauciuc: – Da, doamna Ceban are domiciliul aici.

REPORTER DE IAȘI: – O putem găsi acum?

Doina Sauciuc: – Nu este acum aici.

– Nu este în momentul acesta sau de mai mult timp?

– A fost aici acum doi ani.

– Ni s-a spus că nu aveți apartamente la etaj.

– Ba da, există spații de locuit.

– Tatiana Ceban declara acest domiciliu inclusiv în 2025. Dv. spuneți că a locuit acum doi ani.

– Nu mai dau niciun răspuns. Asteptați să-mi termin consultațiile. Nu sunt de acord să mă filmați.

Sauciuc a mințit și s-a ascuns de reporter.

Familia Ceban a încasat 12.858 de lei românești cu titlu de alocație de stat pentru cei trei copii

Potrivit declarației de avere depuse de primarul Ion Ceban pentru anul 2025, familia a încasat 12.858 de lei românești cu titlu de alocație de stat pentru cei trei copii. Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Iași a declarat că plata a fost efectuată legal, întrucât Tatiana Ceban și cei trei copii dețin cetățenia română, iar legislația nu impune ca ambii părinți să fie cetățeni români pentru acordarea acestui drept.

Informațiile apar în contextul în care Ion Ceban are interdicție de intrare pe teritoriul României pentru o perioadă de cinci ani, măsură anunțată de autoritățile române în vara anului 2025 din motive ce țin de siguranța națională.

Reacția lui Ion Ceban

În reacție, Ion Ceban a respins acuzațiile și a calificat subiectul drept un atac politic la adresa familiei sale. Primarul a precizat că soția sa deține cetățenia română încă din perioada școlii, întrucât bunicii acesteia sunt originari din Iași, și a subliniat că el are exclusiv cetățenia Republicii Moldova.

Edilul susține că investigația și interdicția de intrare în România au motivații politice și afirmă că atacurile la adresa familiei sale urmăresc să distragă atenția de la alte subiecte de pe agenda publică.

Investigația completă poate fi accesată AICI.