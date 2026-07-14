Republica Moldova face un nou pas important în procesul de aderare la Uniunea Europeană. La Bruxelles are loc cea de-a treia Conferință Interguvernamentală Republica Moldova – Uniunea Europeană, în cadrul căreia este deschis Clusterul 6 de negocieri, dedicat capitolului „Relații externe”. Ministrul pentru Afaceri Europene, Cristina Gherasimov, a declarat că această etapă marchează o nouă evoluție în parcursul european al Republicii Moldova și vizează două domenii importante: politica comercială a Uniunii Europene și politica externă, de securitate și apărare.

„Astăzi, aici la Bruxelles va avea loc cea de-a treia conferință interguvernamentală dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană. Ziua de azi va marca deschiderea Clusterului 6, care ține de «Relații externe» și este compus din două capitole: Capitolul 30 – Politica comercială a UE și Capitolul 31 – Politica externă, de securitate și apărare”, a menționat Cristina Gherasimov.

Conferința interguvernamentală propriu-zisă urmează să înceapă la ora 18:00, ora Republicii Moldova, cu prezentarea poziției comune de negociere a statelor membre ale Uniunii Europene către președinția irlandeză, reprezentată de ministrul afacerilor europene Thomas Byrne.

Ce presupune Clusterul 6 și cum ar putea beneficia cetățenii Republicii Moldova

Potrivit Cristinei Gherasimov, Clusterul 6 este despre rolul pe care Republica Moldova îl va avea în lume după aderarea la Uniunea Europeană și despre integrarea țării în politicile externe și economice ale blocului comunitar.

Capitolul 30, dedicat politicii comerciale a UE, ar putea deschide noi oportunități pentru antreprenorii moldoveni prin accesul la o rețea extinsă de acorduri comerciale pe care Uniunea Europeană le are cu state din întreaga lume.

„Prin Capitolul 30, țara noastră va obține acces la o vastă rețea de acorduri comerciale pe care le are UE în întreaga lume. Înseamnă un potențial de creștere enorm pentru antreprenorii noștri, dar și pentru întreaga economie națională”, a explicat ministra.

În același timp, Capitolul 31 se referă la aprofundarea cooperării dintre Republica Moldova și statele membre ale UE în domeniul relațiilor externe, securității și apărării.

„Împreună cu statele membre ale UE, Republica Moldova va deveni mai puternică, mai stabilă și mai prosperă”, a declarat Cristina Gherasimov.

De ce Clusterul 6 este al doilea deschis de Republica Moldova

Ministra pentru Afaceri Europene a explicat că procesul de negociere este structurat în șase clustere, iar deschiderea acestora depinde de nivelul de pregătire al fiecărei țări candidate.

„Conform metodologiei de extindere, capitolele se deschid în clustere și avem șase clustere. În funcție de cât de pregătiți suntem pentru un cluster sau altul, avem posibilitatea de a alege”, a precizat Gherasimov.

Potrivit acesteia, Clusterul 6 a fost al doilea pentru care Republica Moldova a finalizat procesul de screening, după Clusterul 1 – „Fundamente”, motiv pentru care autoritățile au decis continuarea negocierilor pe această direcție.

„În cazul țării noastre, Clusterul 6 a fost al doilea prin care am trecut împreună screeningul, iar în urma acestui exercițiu am înțeles că suntem gata să-l deschidem următorul. Din acest motiv, după Clusterul 1 este Clusterul 6 pe care îl deschidem”, a mai spus Cristina Gherasimov.

La 15 iunie, Republica Moldova a deschis oficial negocierile de aderare la Uniunea Europeană pe Clusterul 1 – „Valori fundamentale”, în cadrul celei de-a doua Conferințe interguvernamentale Republica Moldova – Uniunea Europeană, desfășurată la Luxemburg. Evenimentul a fost marcat de participarea delegației conduse de prim-ministrul Alexandru Munteanu.

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Republica Moldova a depus cerere de aderare la UE în 2022, după ce Rusia a declanșat războiul din Ucraina. Termenul pe care și l-au propus reprezentanții actualei conduceri a țării pentru încheierea negocierilor de aderare este 2028.