Republica Moldova a făcut un nou pas important în procesul de integrare europeană. Țara noastră a deschis oficial negocierile de aderare la Uniunea Europeană pentru Clusterul 6 – „Relații externe”, etapă care apropie Chișinăul de obiectivul strategic de a deveni stat membru al blocului comunitar.

Autoritățile de la Chișinău susțin că deschiderea noului cluster, la doar o lună după lansarea negocierilor pentru primul cluster, confirmă ritmul accelerat al procesului de aderare și nivelul de încredere de care se bucură Republica Moldova în relația cu partenerii europeni.

„Împreună pentru următorul pas în integrarea europeană a Republicii Moldova”, este mesajul transmis de autorități cu această ocazie.

Comerț, securitate și cooperare externă – domeniile vizate de noua etapă

Clusterul 6 „Relații externe” include domenii importante pentru viitorul statut european al Republicii Moldova, precum politica comercială a Uniunii Europene, politica externă, securitatea și apărarea.

Potrivit autorităților, apropierea de standardele europene nu înseamnă doar parcurgerea unor etape tehnice de negociere, ci și transformări care vor avea impact direct asupra cetățenilor.

„Integrarea europeană înseamnă mai mult decât negocieri. Înseamnă mai multă siguranță, oportunități economice, investiții, acces la cea mai mare piață din lume și un viitor construit pe valori comune, prosperitate și pace”, a transmis Guvernul RM.

Un nou pas spre obiectivul aderării la UE

Procesul de negociere presupune evaluarea și alinierea legislației, instituțiilor și politicilor Republicii Moldova la normele Uniunii Europene. Fiecare cluster deschis reprezintă o etapă importantă în pregătirea țării pentru statutul de stat membru.

Autoritățile de la Chișinău susțin că vor continua eforturile pentru deschiderea următoarelor capitole de negociere și pentru implementarea reformelor necesare.

„Cu fiecare etapă parcursă, Republica Moldova se apropie de obiectivul aderării la Uniunea Europeană”, este mesajul transmis după deschiderea Clusterului 6.

La 15 iunie, Republica Moldova a deschis oficial negocierile de aderare la Uniunea Europeană pe Clusterul 1 – „Valori fundamentale”, în cadrul celei de-a doua Conferințe interguvernamentale Republica Moldova – Uniunea Europeană, desfășurată la Luxemburg. Evenimentul a fost marcat de participarea delegației conduse de prim-ministrul Alexandru Munteanu.

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Republica Moldova a depus cerere de aderare la UE în 2022, după ce Rusia a declanșat războiul din Ucraina. Termenul pe care și l-au propus reprezentanții actualei conduceri a țării pentru încheierea negocierilor de aderare este 2028.