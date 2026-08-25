Partidul Socialiștilor are un candidat pentru funcția de bașcan al Găgăuziei. Liderul formațiunii, Igor Dodon, a declarat că este vorba despre Grigori Uzun, care a candidat și la alegerile pentru funcția de bașcan din urmă cu trei ani.

Elena Pozdîrcă
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Dodon susține că Uzun are toate șansele să câștige scrutinul chiar din primul tur.

Totodată, liderul PSRM a anunțat că formațiunea are candidați pentru Adunarea Populară a Găgăuziei în toate cele 35 de circumscripții.

Igor DODON, DEPUTAT PSRM:  „Desigur, acest subiect va mai fi discutat în partid, însă consider că Grigori Uzun, care în urmă cu trei ani a participat la alegerile pentru funcția de bașcan și practic a câștigat, are toate șansele să câștige de această dată chiar din primul tur”.

Igor Dodon a precizat că socialiștii intenționează să participe la alegerile din UTA Găgăuzia și se pregătesc pentru scrutin. El a menționat că desemnarea oficială a candidatului pentru funcția de bașcan urmează să fie discutată în partid.

Funcția de bașcan al UTA Găgăuziei, vacantă din 17 august 2026

Adunarea Populară a Găgăuziei a declarat vacantă funcția de bașcan pe data de 17 august 2026. Decizia a fost susținută de președintele Adunării, Valentin Gaidarji, și de 11 deputați. Nu s-a trecut însă fără scandal nici de această dată. Înainte de vot, bașcanul interimar Ilia Uzun i-a îndemnat pe deputați să nu se grăbească cu această decizie și să aștepte examinarea de către Curtea Supremă de Justiție a recursului depus de Evghenia Guțul.

În cele din urmă, Adunarea Populară a Autonimiei Găgăuze a declarat vacantă funcția de bașcan, dar deputații nu au stabilit o dată pentru alegerea bașcanului, asta urmând să se întâmple în cadrul unei ședințe separate după ce parlamentul de la Chișinău va aproba în lectura a doua modificările la Codul electoral. Evghenia Guțul a fost arestată pe 25 martie 2025, iar acum un an pe 5 august, a fost condamnată la 7 ani de închisoare pentru finanțarea ilegală a fostului partid „Șor”. Pe 28 mai, Curtea de Apel Centru a menținut sentința împotriva Evgheniei Guțul, iar cea din urmă a contestat hotărârea la Curtea Supremă de Justiție.

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