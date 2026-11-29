STOP VOT! Cele 67 de secții de votare s-au închis. Câte persoane au participat la turul 2 al alegerilor din UTA Găgăuzia

cec.md / Imagine simbol

Toate cele 67 de secții de votare din UTA Găgăuzia și-au încheiat activitatea la ora 21:00, marcând finalul unei zile electorale. Potrivit datelor prezentate de Comisia Electorală Centrală, până la închiderea urnelor, și-au exercitat dreptul la vot 43.610 de persoane, ceea ce reprezintă peste 33 % din totalul alegătorilor înscriși. Daniela Frunză Potrivit datelor publicate pe pagina CEC, la urne s-au prezentat 43 610 de alegători. Prezența la vot a constituit, în total, 33,65% din numărul alegătorilor înscriși în listele electorale. screenshot/ cec.md