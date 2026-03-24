Guvernul a aprobat instaurarea stării de urgență în sectorul energetic pentru o perioadă de 60 de zile, începând cu data de 25 martie 2026. Conform procedurilor legale, această decizie necesită adoptarea și instituirea oficială de Parlament. Astfel, a fost convocată o ședință extraordinară a Parlamentului astăzi.

Alexandru MUNTEANU, PRIM-MINISTRUL REPUBLICII MOLDOVA: „Am convocat astăzi ședința extraordinară pentru că realitatea din jurul nostru s-a înăsprit. Războiul declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei lovește infrastructura critică din țara vecină. Totodată, produce efecte în lanț în întreaga regiune și deja ne afectează direct, aici, în Republica Moldova. Consecințele acțiunilor Federației Ruse nu mai pot fi ignorate. Două lovituri ne-au afectat direct în ultimele două săptămâni. Poluarea râului Nistru este direct legată de atacul Federației Ruse asupra hidrocentralei din Novodnestrovsk. Dar și atacurile asupra infrastructurii energetice, civile din Ucraina reprezintă o crimă de război și un atac la adresa noastră, a tuturor care sunt aici în RM. Avem riscuri reale pentru securitatea energetică a țării. Separat evoluțiile din alte regiuni, inclusiv din zona Golfului, pun presiuni pe piețile globale de energie. În acest context, răspunsul nostru trebuie să fie fără echivoc, pentru a gestiona situația, pentru a gestiona rapid resursele și a menține serviciile esențiale, propun declararea stării de urgență în sectorul energetic pentru 60 de zile.”

În acest context, declararea stării de urgență nu este doar o formalitate, dar un mecanism juridic care oferă pârghiile necesare pentru a preveni un prejudiciu masiv al sistemului, anunță Centrul Național de Management al Crizelor.

Ce presupune instituirea stării de urgență în sectorul energetic?

Potrivit autorităților, starea de urgență:

-va asigura posibilitatea intervențiilor rapide pentru alimentarea cu energie în situațiile în care apar limitări sau deconectări, limitând efectele asupra consumatorilor;

-facilitează alocarea resurselor necesare pentru refacerea rapidă a porțiunii afectate din linia electrică Isaccea-Vulcănești aflate în responsabilitatea autorităților noastre;

-reduce termenul pentru ajustarea tarifară de la 14 la 7 zile, prevenind penuria de motorină care ar putea afecta alimentarea generatoarelor și funcționarea serviciilor esențiale.

Totodată, acest regim facilitează o coordonare strategică centralizată prin CNMC, asigurând comunicarea constantă cu partenerii din România și Ucraina, dar și informarea corectă a populației despre măsurile de economisire necesare.

În paralel, echipele tehnice continuă monitorizarea permanentă și verificările în teren.

Linia electrică Isaccea–Vulcănești, deconectată

În urma atacurilor de noaptea trecută asupra infrastructurii energetice din zona de sud a Ucrainei, linia electrică Isaccea–Vulcănești a fost deconectată. Incidentul survine la aproximativ o lună după bombardamentele anterioare asupra aceleași linii, care au lăsat zeci de mii de consumatori din întreaga țară, inclusiv Chișinăul, fără energie electrică.

Blackout-ul din 31 ianuarie

La 31 ianuarie 2026, căderea tensiunii pe linia Isaccea‑Vulcănești‑MGRES a provocat un blackout parțial în Chișinău și alte regiuni din țară, afectând semafoarele, transportul public și alimentarea a sute de mii de consumatori din peste 200 de localități. Autoritățile au intervenit rapid, însă remedierea completă a fost posibilă doar după mai multe ore, în urma verificărilor și reconectărilor efectuate de operatorii de transport al energiei, inclusiv Moldelectrica.

Republica Moldova vulnerabilă energetic

Linia de înaltă tensiune Isaccea‑Vulcănești reprezintă una dintre cele mai importante interconexiuni ale Republicii Moldova cu rețelele energetice regionale, conectând sistemul național la Ucraina și, indirect, la România. Această linie este crucială pentru stabilitatea sistemului energetic, asigurând alimentarea cu energie electrică a Chișinăului și a altor localități din întreaga țară.

Pentru a fi evitate astfel de avarii, Moldova trebuie să construiască noi linii de tensiune înaltă, dar și să investească în propriile centrale electricem spun experții.

Sergiu TOFILAT, EXPERT ENERGETIC: „Prima să construim linii de conexiune suplimentare. Este în plan Bălți-Suceava, cred că în următorii doi ani va fi și Strășeni-Gutinaș asta prin 2032 o să fie. Doi, să construim centrale electrice la noi, plus sursele regenerabile, stocarea energiei. Atâta timp cât depinzi de import înseamnă că trebuie să ai mai multe linii prin care să poți importa.”