Cei doi candidați la funcția de bașcan al Autonomiei Găgăuze au fost așteptați astăzi la urne. Dintre ei, doar candidatul susținut de socialiști, Fiodor Gagauz, a votat. Contracandidatul său, Alexandr Stoianoglo, nu și-a exercitat dreptul la vot, deoarece are viza de reședință în municipiul Chișinău.

Fiodor Gagauz a venit la secția de votare din satul Gaidar împreună cu soția sa.

Candidatul susținut de socialiști spune că își dorește ca regiunea să depășească impasul politic și să reia dialogul cu autoritățile centrale.

Fiodor GAGAUZ, CANDIDAT SUSȚINUT DE PSRM: „Noi trebuie să stabilim relațiile cu parlamentul, cu dunarea populară și cu guvernul, dar și cu autoritățile locale. Eu cred că relațiile trebuie să fie bune și la est și la vest.”

De partea cealaltă, candidatul independent Alexandr Stoianoglo nu a mers la vot. Acesta are viza de reședință în municipiul Chișinău și nu a participat la scrutinul din autonomia Găgăuză. Am încercat să obținem o reacție de la el, însă ne-a spus că va reveni cu un comentariu după închiderea secțiilor de votare.

Fiodor Găgăuz și Alexandr Stoianoglo au ajuns în turul al doilea după ce, în primul tur, niciunul dintre cei opt candidați nu a obținut majoritatea voturilor. Câștigător va fi candidatul care va acumula cele mai multe voturi.