Victor Chironda dă de înțeles că nu va candida la funcția de primar al capitalei în alegerile locale din 2027. Acesta a anunțat că se alătură echipei Partidului Acțiune și Solidaritate Chișinău, după ce a purtat discuții cu reprezentanții formațiunii despre o colaborare în perspectiva următoarelor alegeri locale.

Victor Chironda a făcut anunțul într-o postare pe Facebook, în care a explicat că a decis să contribuie la dezvoltarea capitalei alături de echipa PAS, în loc să urmărească o candidatură proprie.

Acesta a precizat că discuțiile cu echipa PAS Chișinău au început încă de la anunțarea candidaturii lui Vornicu și că au ajuns la o etapă constructivă.

„Eu mă alătur echipei PAS în demersul nostru comun de a realiza aceste obiective”, a scris Chironda.

Acesta susține că municipiul are nevoie de o colaborare mai bună între Primărie și Guvern și critică actuala administrație condusă de Ion Ceban. În opinia sa, un al treilea mandat al edilului ar fi dezastruos pentru Chișinău.

Chironda afirmă că printre obiectivele sale se numără atragerea investițiilor, îmbunătățirea mobilității și infrastructurii, precum și valorificarea fondurilor europene de preaderare.

„Nu renunț la viziunea mea pentru Chișinău. Dimpotrivă, aleg să contribui la realizarea ei într-o echipă cu care putem obține rezultate. Nu e un moment al orgoliilor și divizării. E un moment în care e nevoie de seriozitate, unitate, spirit de echipă și multă, multă muncă”, a mai scris acesta.

PAS și-a schimbat candidatul pentru Primăria Chișinău

Inițial, PAS l-a desemnat pe primarul orașului Stăuceni, Alexandru Vornicu, drept candidat la Primăria Chișinău pentru alegerile locale din 2027. Ulterior, acesta a anunțat că se retrage din cursă din „rațiuni personale”.

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Pe 2 noiembrie, organizația municipală a PAS și-a exprimat susținerea pentru candidatura ministrei Finanțelor, Victoria Belous, iar o zi mai târziu aceasta a anunțat că acceptă propunerea formațiunii.

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