Președintele ucrainean Volodimir Zelenski insistă ca Republica Moldova și Ucraina să rămână legate în procesul de aderare la Uniunea Europeană, deși Chișinăul avansează mai rapid în implementarea reformelor. O astfel de abordare ar putea încetini parcursul european al Republicii Moldova, în condițiile în care Kievul întâmpină dificultăți în realizarea schimbărilor necesare. Subiectul a fost discutat la nivel european, iar concluziile recente ale liderilor UE reafirmă că fiecare stat candidat trebuie evaluat în funcție de propriile progrese, scrie publicația Kyiv Independent .

Pe 15 octombrie, liderul de la Kiev le-a cerut oficialilor europeni să nu separe candidaturile celor două țări. Zelenski a argumentat că Ucraina contribuie la protejarea Republicii Moldova de tentativele Rusiei de a destabiliza țara prin intermediul regiunii transnistrene, aflată sub controlul Moscovei.

„Ar fi pur și simplu greșit să fim separați pe drumul nostru spre UE. Sper că acest lucru nu se va întâmpla. Ar fi greșit din punct de vedere moral”, a declarat Zelenski.

Președintele ucrainean a afirmat că protejarea Republicii Moldova presupune eforturi importante din partea serviciilor de securitate și de informații ale Ucrainei, precum și implicarea unor resurse militare.

Moldova avansează mai rapid decât Ucraina

Deși cele două state au parcurs împreună etapele procesului de aderare, oficiali europeni citați de Kyiv Independent afirmă că Republica Moldova înregistrează progrese mai rapide în alinierea legislației la standardele comunitare.

Un oficial european de rang înalt a declarat publicației că Moldova adoptă legislația UE într-un ritm care nu a mai fost înregistrat de la cazul Ungariei, în 2002, în pofida volumului mare de norme care trebuie preluate.

Până în prezent, candidatura Republicii Moldova și cea a Ucrainei au fost tratate împreună în urma unei decizii politice informale a liderilor europeni. Această abordare urma să fie reevaluată după deschiderea tuturor celor șase clustere de negociere.

Macron susține evaluarea în funcție de reforme

Președintele francez Emmanuel Macron a declarat că ritmul procesului de aderare trebuie să reflecte progresele înregistrate de fiecare țară.

„Obiectivul nostru este să avansăm conform abordării pe care am stabilit-o, bazată pe meritele fiecărei țări”, a afirmat liderul francez, subliniind că progresele Republicii Moldova nu pot fi ignorate.

La rândul lor, liderii europeni au reafirmat, în concluziile adoptate la summitul din 15–16 octombrie, că procesul de aderare se bazează pe merite și că fiecare stat candidat avansează în negocieri în funcție de propriile rezultate.

Urmează deschiderea ultimelor două clustere

În prezent, următoarea etapă pentru Republica Moldova și Ucraina este deschiderea celor două clustere de negociere rămase, obiectiv care ar urma să fie atins până la sfârșitul anului.

Deocamdată, autoritățile de la Chișinău nu au avut o reacție publică la solicitarea lui Zelenski de a menține cele două procese de aderare conectate.

Evoluția negocierilor va arăta dacă Republica Moldova și Ucraina vor continua să avanseze împreună sau dacă ritmul reformelor din fiecare țară va permite un parcurs separat către Uniunea Europeană.

Moldova a deschis deja patru clustere de negocieri în 2026

Republica Moldova a primit statutul de țară candidată la aderarea la UE în iunie 2022, iar în 2026 procesul de negocieri a avansat cu deschiderea unor noi capitole. Pe 15 iunie au fost deschise negocierile pentru Clusterul 1 – „Valori fundamentale”, iar pe 14 iulie pentru Clusterul 6 – „Relații externe”. Ulterior, la 7 octombrie Chișinăul a fost invitat să prezinte pozițiile pentru alte două clustere, care vizează piața internă, competitivitatea și creșterea economică, iar la data de 13 octombrie acestea au fost deschise oficial.

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