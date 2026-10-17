Lia Belibova și Arina Gamrețkaia au fost din nou aproape de trofeu, dar au rămas fără titlu. Tenismenele din Moldova au disputat a doua finală consecutivă de dublu la turneele ITF de la Chișinău. Și de această dată, în fața lor au stat aceleași adversare din Rusia, care au reușit să câștige din nou.

În ultimul act al competiției profesioniste de tenis feminin desfășurat la Chișinău, perechea formată din moldovencele Lia Belibova și Arina Gamrețkaia a întâlnit duetul rus Ekaterina Agureeva și Felitsata Dorofeeva-Rybas, aceleași adversare care le-au oprit din drumul spre trofeu și la turneul precedent. Finala de astăzi a fost una foarte disputată, iar fetele noastre au oferit o luptă pe măsură, câștigând puncte frumoase.

Belibova și Gamrețkaia au încercat să țină pasul cu adversarele și să-și ia revanșa.

Moldovencele au luptat pentru fiecare punct, însă experiența și jocul adversarelor au făcut diferența, iar trofeul a ajuns din nou în mâinile rusoaicelor, scor final 7 la 5 și 6 la 3.

Felitsata DOROFEEVA-RYBAS: „Suntem fericite că am reușit să câștigăm și al doilea turneu. Suntem bucuroase că ne-a reușit acest lucru.”

Rusoaicele spun că succesul a venit după un meci mai dificil, în care adversarele au demonstrat că au progresat.

Ekaterina AGUREEVA, TENISMENĂ RUSIA: „Am jucat cu ele a doua finală la rând, ne-au învățat deja cum jucăm, ce tactică avem. Ele au progresat mult și a fost cu mult mai greu. Dar noi am încercat să rămânem o echipă și să finalizăm cu succes turneul. ”

Pentru Belibova și Gamrețkaia, cele două finale consecutive reprezintă un rezultat important, mai ales că sportivele noastre au demonstrat că pot lupta de la egal la egal cu adversare din circuitul internațional. Chiar dacă trofeul le-a scăpat de fiecare dată, experiența acumulată le poate ajuta să facă următorul pas în circuitul profesionist.

Lia BELIBOVA, TENISMENĂ MOLDOVA: „Sunt foarte mulțumită Arinei că am jucat două finale la primele noastre turnee și sunt fericită de rezultate, sunt totuși două finale meritate. ”

Cele două turnee ITF W15 s-au desfășurat pe terenurile de zgură ale Centrului Național de Tenis din Chișinău. Fiecare competiție a avut un fond de premiere de 15 mii de dolari și a adus în capitală sportive din mai multe țări. Pentru tenisul feminin din Moldova, organizarea acestor turnee reprezintă o oportunitate de a evolua acasă, de a acumula experiență internațională și de a lupta pentru puncte în clasamentul mondial.

Natalia BELIBOVA, DIRECTOARE TURNEURILOR ITF W15 CHIȘINĂU: „Am reușit să organizăm și să aducem înapoi turul profesionist feminin în Moldova, este un pas important. În primul rând am realizat că avem echipe, jocul de dublu ne-a arătat acest fapt. În al doilea rând am realizat că avem jucătoare bune, la nivel foarte competitiv și avem cu ce lucra, avem ce să dezvoltăm.”

Astfel, cele două turnee de la Chișinău s-au încheiat cu același deznodământ în proba de dublu, Ekaterina Agureeva și Felitsata Dorofeeva-Rybas au plecat cu trofeele, iar Lia Belibova și Arina Gamrețkaia au rămas cu două finale consecutive și cu speranța unui rezultat și mai bun la următoarele competiții.