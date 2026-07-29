Alexander Bublik și Learner Tien vor debuta în echipa Restului Lumii, care tradițional se va duela în cadrul turneului Laver Cup cu echipa Europei, la care va juca în premieră Rafa Jodar. Totodată, din listă nu vor lipsi Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Casper Ruud, Taylor Fritz, Ben Shelton și alții.

Echipa Restului Lumii a dat lovitura la ediția trecută și a câștigat marele trofeu. Sub conducerea legendarului Andre Agassi, în acest an aceasta va avea patru americani: pe Taylor Fritz și Ben Shelton, locurile 9 și 10 mondial, Tommy Paul, dar și debutantul Learner Tien, unul dintre cei mai promițători tineri jucători ai lumii. Ei vor face echipă cu australianul Alex de Minaur, care se află în top 10 ATP și încă un debutant, Alexander Bublik.

Pentru jucătorul din Kazahsatan, la fel va fi prima participare la Laver Cup, acesta fiind printre cei mai buni tenismeni ai lumii în ultimii ani. Din lot lipsește cel mai bun jucător din afara Europei, Felix Auger-Aliassime, la fel ca Frances Tiafoe. La echipa rival, numele celor absenți sunt și mai răsunătoare. Liderul mondial Jannik Sinner, care nu a participat niciodată, marele Novak Djokovic, Daniil Medvedev și Andrey Rublev nu sunt pe lista antrenorului Yannick Noah.

Cei șase jucători selectați sunt Carlos Alcaraz, Casper Ruud, cei doi fiind neînvinși în pereche la dublu, tinerii în plină ascensiune Jakub Mensik și Rafael Jodar, spaniolul urmând să debuteze, dar și finaliștii de la Roland Garros: Flavio Cobolli și Alexander Zverev. Dacă italianul Cobolli a mai jucat o dată la Laver Cup, Zverev este omul record al competiției.

Neamțul de pe locul 3 în lume deține recordul de participări, de meciuri câștigate la simplu, victorii și multe altele. În acest an turneul va avea loc pe 25, 26 și 27 septembrie la Londra, în timp ce anul viitor va ajunge pe terenurile din Los Angeles.

În baza regulilor, în prima zi fiecare victorie la simplu sau dublu aduce un punct, în a doua zi – două puncte și, respectiv, trei puncte în a treia zi. Câștigă echipa care ajunge prima la 13 puncte. În istoria celor opt ediții, europenii s-au impus de cinci ori, iar echipa celorlalte continente are trei victorii, toate venind în ultimii patru ani.