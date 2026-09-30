Anchetă, care zguduie din temelii fotbalul englez. Clubul Manchester City a fost găsit vinovat de încălcarea repetată a regulilor financiare ale ligii timp de nouă sezoane. Conform celor peste 100 de capete de acuzare, conducerea au ascuns cheltuieli și au umflat artificial veniturile pentru a ocoli regulamentele financiare. Cetățenii riscă sancțiuni drastice: de la depunctare până la excluderea din campionat și anularea unor titluri. Șefii echipei din Manchester resping acuzațiile și anunță că le vor contesta în instanță.

Rezultatele anchetei demarate de o comisie independentă în 2023, după investigații de câțiva ani, au fost publicate ieri. Investigația vizează perioada 2009–2018 și cuprinde 115 capete de acuzare, împărțite în mai multe categorii. Cele mai multe, 54 la număr, se referă la furnizarea unor informații financiare incorecte. Alte acuzații vizează raportarea inexactă a salariilor jucătorilor și antrenorilor, încălcarea regulamentelor UEFA, depășirea limitelor de cheltuieli impuse de Premier League, dar și refuzul clubului de a coopera cu anchetatorii între 2018 și 2023. Potrivit comisiei, Manchester City ar fi folosit contracte fictive cu mai mulți parteneri comerciali pentru a umfla artificial veniturile și a ascunde o parte din cheltuieli. Premier League susține că aceste practici au distorsionat situația financiară a clubului cu peste 900 de milioane de lire sterline. Încălcările ar fi permis echipei să depășească limitele de cheltuieli impuse atât de campionatul englez, cât și de UEFA.

Ferran SORIANO, DIRECTOR GENERAL AL CLUBULUI MANCHESTER CITY: „Întreaga anchetă a Premier League împotriva noastră este bazată pe o singură acuzație falsă. Aceea că banii personali ai patronilor au fost introduși secret în club într-un mod secret prin niște sponsori din Abu Dhabi. Este neadevărat. ”

Manchester City respinge categoric concluziile anchetei. Reprezentanții grupării consideră că decizia conține erori juridice și factuale. Cetățenii au la dispoziție timp până vineri pentru a depune apel.

Ferran SORIANO, DIRECTOR GENERAL AL CLUBULUI MANCHESTER CITY: „Ne vom concentra pe procesul de formulare a unui apel independent și pe toate căile posibile pentru a câștiga cazul. ”

Guvernul britanic a venit cu o reacție, subliniind că este o problemă extrem de serioasă. The Guardian scrie că acest scandal depășește sfera sportului. Patronii echipei sunt membri ai familiei regale din Emiratele Arabe Unite, un partener strategic al Marii Britanii. Potrivit unor surse, șeicii au avertizat că relațiile s-ar putea strica în cazul unui verdict negativ pentru Manchester City. Sancțiunile nu au fost încă stabilite, însă consecințele ar putea fi considerabile, potrivit regulamentelor ligii: de la amenzi și depunctări până la suspendarea sau excluderea din competiție. Într-un scenariu extrem, clubul ar putea pierde și titluri câștigate în perioada investigată, când a cucerit opt trofee, printre care trei de campioană.