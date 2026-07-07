Arthur Fery este marea surpriză de la Wimbledon pe tabloul masculin. Britanicul de 23 de ani trăiește o adevărată poveste în fața propriilor fani, ajungând pentru prima dată în sferturile unui turneu de Mare Șlem. Englezul l-a eliminat pe veteranul Grigor Dimitrov, după un thriller de cinci seturi.

Arthur Fery s-a bucurat de un wildcard din partea organizatorilor, cum se întâmplă din 2023, dar așteptările nu erau mari, ținând cont că numărul 114 ATP nu trecuse niciodată de turul doi la un Grand Slam. De această dată, singurul britanic rămas în concurs a impresionat și o face în continuare.

Fery a dat piept cu veteranul Grigor Dimitrov, care a rămas cu un gust amar anul trecut, când s-a retras accidentat, după două seturi câștigate în fața viitorului campion, Jannik Sinner. În primul set, britanicul a rupt ritmul la scorul de 5 la 5, iar break-ul i-a adus victoria. Ulterior, Dimitrov a înclinat balanța în favoarea sa, câștigând următoarele două acte. Bulgarul a servit mult mai prost în setul al patrulea, când a pierdut, așa că s-a ajuns în decisiv. Tenismenii au servit fără greșeală și doar la super tie-break a fost decis învingătorul.

Arthur Fery s-a impus cu 10 la 7 și a câștigat bătălia de patru ore. Urmează confruntarea din sferturi contra proaspătului finalist de la Roland Garros, Flavio Cobolli. La început de an, italianul din top 10 ATP a fost bătut cu 0 la 3 de britanicul născut în Franța, al cărui tată este patronul clubului Lorient. Cobolli va căuta revanșa, mai ales că este în formă. În optimi, l-a învins cu 7 la 5, 7 la 6 și 6 la 3 pe al cincilea favorit, Alex De Minaur.

În sferturi a ajuns și semifinalistul de anul trecut, Taylor Fritz. Americanul a demonstrat că este un jucător de temut pe terenurile de iarbă, trecând în minim de seturi de Alexander Bublik, reprezentant al Kazahstanului, și el un tenismen de top pe această suprafață.

Între timp se știe deja primul semifinalist. Este vorba despre Jannik Sinner, campionul în exercițiu și liderul ierarhiei mondiale. Italianul a dat piept cu veteranul de 36 de ani Jan Lennard-Struff, care a luptat ca un leu. Învins cu 5 la 7 în prima parte, neamțul a avut o minge de set în actul secund, dar a pierdut la tie-break, după care Sinner a pus punct partidei la scorul de 6 la 3. Adversarul său din semifinale va fi câștigătorul partidei dintre Novak Djokovic și Felix Auger-Aliassime, care joacă în această seară.