Înfrângere dureroasă pentru naționala de juniori a Moldovei. Tricolorii mici au condus Slovenia cu 2 la 0 la pauză, dar au cedat în repriza secundă și au pierdut dramatic cu 2 la 3, în preliminariile Campionatului European.

Ambele goluri ale echipei noastre au fost marcate de Alexandr Gîrneț, iar Moldova a condus cu 2 la 0 la pauză. Tricolorii mici însă nu au putut menține ritmul în partea secundă, iar slovenii au profitat și au întors rezultatul, impunându-se cu 3 la 2.

Înfrângerea complică lupta pentru calificare pentru micii tricolori, însă Moldova mai păstrează șanse să ajungă în Liga A, de pe locul secund. Dar pentru aceasta naționala Under 17 are nevoie de o victorie în fața Belarusului la o diferență de cel puțin două goluri în ultimul meci al grupei, dar și de un succes al Cehiei în confruntarea cu Slovenia.

Partida împotriva Belarusului se va disputa pe 22 octombrie, pe stadionul Zimbru din Chișinău.