Barcelona continuă să scrie istorie în campionatul Spaniei. Catalanii au învins-o cu 5 la 2 pe Real Betis, în deplasare, și au ajuns la nouă victorii consecutive în tot atâtea etape din LaLiga. Echipa lui Hansi Flick a egalat astfel un record care rezista de aproape șase decenii și jumătate, stabilit de rivala Real Madrid.

În fața a aproape 67 de mii de spectatori Betis și Barcelona au oferit un adevărat thriller aseară pe stadionul La Cartuja din Sevilla. Spectacolul a început încă din minutul 10, când starul catalanilor Lamine Yamal a deschis scorul cu un șut superb, trimis în vinclu de la marginea careului.

Gazdele au restabilit egalitatea în minutul 27, prin Valentin Gomez, care a înscris cu o lovitură de cap. Barcelona a revenit în avantaj înainte de pauză, după ce Rodri a marcat în minutul 41, iar catalanii au intrat la vestiare cu avantaj minim, deși Betis mai avuse un super-go anulat pentru un henț în faza de construcție. După reluare, oaspeții au accelerat. În minutul 51, Lamine Yamal a oferit pasa decisivă pentru brazilianul Gabriel Jesus, care a majorat diferența. Betis a replicat imediat, iar Ez Abde a redus din handicap în minutul 53.

Gazdele au rămas însă în inferioritate numerică după ce Facundo Bernal a fost eliminat pentru un gest violent în conflictul cu Lamine Yamal. Iar după aceasta Barcelona a profitat de avantaj și a mai înscris de două ori. Eric Garcia a înscris și el, iar Dani Olmo a stabilit scorul final în minutul 81, cu un șut plasat de la distanță.

Cu această victorie, Barcelona are maxim de puncte – 27, după primele 9 runde și are un bilanț impresionant de 39 de goluri marcate și doar 9 primite. Următoarea etapă le rezervă însă catalanilor un test de foc: El Clasico, împotriva marii rivale Real Madrid. După prile 9 etape, catalanii au cinci puncte avans față de Atletico Madrid, ocupanta locului secund, care a câștigat cu 1 la 0 în fața lui Espanyol. Golul decisiv a fost marcat de Alex Baena, în minutul 89, cu un șut puternic de la marginea careului.