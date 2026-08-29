Bayern Munchen a demonstrat din prima etapă a unei noi ediții de Bundesliga că este favorita numărul 1 la titlu. Campioana în exercițiu a spulberat-o pe Stuttgart.

Bayern Munchen a câștigat Supercupa Germaniei în primul duel al sezonului, iar aseară a jucat pe Allianz Arena cu Stuttgart, începând noua campanie din Bundesliga. Michael Olise, care a strălucit la Cupa Mondială, a avut prima mare ocazie, iar în minutul 21 a venit și primul gol din ediția 2026/2027 a campionatului german. Joshua Kimmich a centrat ideal din corner, iar Dayot Upamecano a înscris cu capul la jumătatea primului act.

Luis Diaz și Nathaniel Brown au putut mări avantajul până la pauză, dar portarul lui Stuttgart a făcut minuni. În plus, oaspeții au egalat în minutul 52. Golul a pornit mașina de fotbal bavareză. Imediat, Kimmich a inventat o nouă pasă genială, Michael Olise ieșind la randez-vous cu portarul.

Peste alte câteva minute, Vagnoman a trimis nefericit în propria plasă, iar de aici Stuttgart a capitulat. Atacantul marocan proaspăt transferat, Ismael Saibari, a intrat pe teren în minutul 60 și până la fluierul final și-a trecut în cont două pase decisive, la Pavlovic și Luis Diaz.

Bayern pleacă după al treilea titlu din Bundesliga, având în total 35. Dacă la nivel intern, clubul din Munchen, practic, nu are rivali, atunci în Europa, elevii lui Vincent Kompany vor trebui să dea totul. În Champions League, bavarezii vor juca în faza de grupă cu Arsenal, Atletico Madrid, Bodo/Glimt, Viking, Lille, Slavia Praga, Manchester United și Real Betis.