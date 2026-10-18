Iar Bayern Munchen a făcut spectacol în Bundesliga și a demolat-o pe RB Leipzig cu 6 la 1! Luis Díaz a fost omul meciului, cu un hat-trick și o pasă decisivă, în timp ce Harry Kane a marcat la apariția sa cu numărul 100 în campionatul Germaniei. Bavarezii au înscris de șase ori și au urcat pe primul loc în clasament.

Arcadie Munteanu
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Bayern Munchen a oferit un nou recital ofensiv și a zdrobit-o pe Allianz Arena, pe Leipzig cu 6 la 1. Luis Díaz a deschis scorul în minutul 12, după o pasă excelentă a lui Joshua Kimmich. Apoi în minutul 26, columbianul a trecut de la finalizare la construcție. Extrema lui Bayern i-a pasat lui Aleksandar Pavlovic, care a dublat avantajul gazdelor cu un șut plasat la colțul scurt. Bavarezii au continuat să atace, iar Michael Olise a făcut 3 la 0 în minutul 34 și Bayern a intrat la pauză cu un avantaj confortabil.

Nici după reluare, gazdele nu au redus ritmul. Mai întâi Harry Kane l-a lansat pe Luis Diaz, care a trimis mingea în plasă, reușind dubla, iar la scurt timp a înscris si atacantul englez care s-a remarcat la meciul său cu numărul 100 în Bundesliga. Puțin mai târziu columbianul Luis Diaz a închis recitalul personal reușind hattrick-ul.

Leipzig a reușit să înscrie golul de onoare în prelungiri, prin Andrija Maksimovic. A fost însă doar o consolare pentru oaspeți, învinși categoric pe terenul bavarezilor.

Victoria cu 6 la 1 a propulsat-o pe echipa lui Vincent Kompany pe primul loc în Bundesliga, cu 14 puncte după șase etape, la egalitate cu Borussia Dortmund, dar cu un golaveraj superior.

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