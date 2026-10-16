Au fost la un pas de marea finală, dar pleacă de la Ljubljana cu bronzul european. Vladislav Ursu și Andrei Puțuntică au scris o nouă pagină în istoria tenisului de masă din Moldova, după un parcurs de excepție, încununat cu o medalie continentală. Visul aurului s-a oprit în semifinale, unde moldovenii au fost învinși de o pereche din Suedia, însă performanța lor rămâne una de răsunet, cinci victorii superbe și un loc pe podiumul Europei.

Moldovenii Vladislav Ursu și Andrei Puțuntică au ratat calificarea în marea finală a Campionatului European de tenis de masă de la Ljubljana și s-au mulțumit cu medaliile de bronz. Perechea noastră a fost învinsă în semifinale de suedezii Anton Källberg și Kristian Karlsson, scor 0 la 3 la seturi, dar au oferit o luptă pe măsură. În primul act Ursu și Puțuntică au condus cu 3 la 0, dar nordicii au întors și s-au impus cu 11 la 5.

În al doilea set echipa noastră a evoluat și a condus chiar și cu 9 la 8, dar au pierdut manșa cu 9 la 11, ca manșa a treia să fie una dramatică. Cele două perechi au mers cap la cap până la 13 la 13, însă suedezii au reușit să câștige următoarele 2 mingi și să obțină victoria, după prelungiri.

Chiar dacă au ratat accesul în finală, cei doi moldoveni încheie competiția cu o medalie europeană importantă. Pentru Andrei Puțuntică este prima distuncție la Campionatele Europene de seniori, în timp ce Vladislav Ursu își trece în palmares al doilea bronz continental la dublu masculin. Ursu și Puțuntică au avut un parcurs excelent până în semifinale, cu cinci victorii consecutive.

Echipa noastră a avut parte de o evoluție demnă la Campionatului European de tenis de masă de la Ljubljana. La dublu mixt, Vladislav Ursu a evoluat alături de Alexandra Chiriacova, iar cei doi au ajuns până în sferturile de finală, unde au cedat în fața unui duet din Germania.

În proba individuală feminină, Alexandra Chiriacova a reușit două victorii în faza preliminară și s-a calificat pe tabloul principal. Acolo, însă, reprezentanta noastră a fost eliminată în prima rundă de sportiva galeză Anna Hursey. Nici Vladislav Ursu nu a reușit să avanseze în proba de simplu. Moldoveanul a debutat pe tabloul principal cu o victorie dramatică în fața croatului Filip Zeljko, dar în runda următoare, Ursu l-a întâlnit pe francezul Alexis Lebrun, campion european și unul dintre cei mai puternici jucători ai lumii, clasat pe locul opt în ierarhia mondială. Moldoveanul a început excelent și a câștigat primele două seturi, însă francezul a revenit și s-a impus cu 4 la 2 la seturi.

Astfel, medalia de bronz cucerită la dublu masculin rămâne principalul rezultat al delegației noastre la Europenele de la Ljubljana, o performanță care confirmă nivelul competitiv al tenisului de masă moldovenesc.