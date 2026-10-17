Un atacant danez ține capul de afiș în acest debut în campionatul Franței. Casper Tengstedt a marcat pentru al patrulea meci consecutiv și a urcat pe primul loc în clasamentul golgheterilor, după ce aseară Toulouse a obținut o victorie clară, scor 3 la 0, pe terenul celor de la Le Mans. Echipa și-a prelungit astfel seria de invincibilitate în deplasare la șase meciuri consecutive în campionat.

Toulouse traversează o perioadă excelentă în deplasare și continuă să adune rezultate pozitive în Ligue 1. Formația franceză a învins-o cu 3 la 0 pe Le Mans, într-un meci în care toate golurile au venit după pauză. După reluare, însă, Toulouse a avut nevoie de numai 25 de secunde pentru a deschide scorul. Jacen Russell-Rowe a pătruns spre centru și a trimis mingea la colțul lung, fără șanse pentru portarul advers.

Oaspeții și-au dublat avantajul înainte de împlinirea unei ore de joc, după ce Samuel Yohou a deviat mingea în propria poartă, în încercarea de a respinge șutul lui Aron Dønnum. Lovitura de grație a venit în finalul partidei, când Casper Tengstedt a înscris și a stabilit scorul final, 3 la 0.

Atacantul danez a ajuns astfel la al cincilea gol în tot atâtea partide, marcând pentru al patrulea meci consecutiv și urcând pe primul loc în clasamentul golgheterilor din Ligue 1. Pentru Toulouse, victoria prelungește la șase meciuri seria fără înfrângere în deplasare în campionat și confirmă forma bună a echipei. De cealaltă parte, Le Mans a suferit prima înfrângere pe teren propriu din acest sezon.a