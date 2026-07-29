Chelsea Londra și-a început pregătirea pentru noul sezon cu un meci amical, care s-a încheiat la scor de tenis. Puștiul-minune al Kazahstanului, Satpaev, a marcat în prima partidă pentru britanici, iar brazilianul ignorat de națională la Cupa Mondială, Joao Pedro, a semnat un hat-trick. Între timp, Chelsea este aproape de a încheia transferurile surprinzătoare a doi veterani englezi.

Marele talent al fotbalului din Kazahstan, Dastan Satpaev, a fost cumpărat de Chelsea încă în 2025, dar a rămas la echipa unde a crescut, Kairat Almaty. Acum, s-a alăturat londonezilor și la 17 ani a disputat primul amical, marcând și primul gol, după o cursă în viteză. Chelsea a condus din minutul 6 al meciului cu Western Sydney Wanderers. La pauză a fost egalitate, scor 2 la 2, după ce australienii au condus timp de câteva minute. Wanderers a mai marcat o dată și a fost din nou în avantaj la jumătatea reprizei secunde, exact înainte ca Chelsea să facă nouă schimbări.

Pe teren tocmai intrase atacantul Joao Pedro, care și-a făcut resimțită prezența din plin. A apasat decisiv la golul semnat de Jamie Bynoe-Gittens, iar după ce Wanderers a făcut 4 la 3, și-a trecut în cont un hat-trick spectaculos, în doar nouă minute. Brazilianul nu a jucat la Cupa Mondială, fiind lăsat acasă de selecționerul Carlo Ancelotti, decizie criticată de fanii Selecao. Golurile lui Pedro au adus victoria cu 6 la 4 în amicalul spectaculos.

A fost prima partidă de pregătire pentru elevii lui Xabi Alonso, antrenor care a preluat echipa în această vară și plănuiește o reconstrucție. Spaniolul are la dispoziție o mulțime de jucători tineri, lotul primei echipe având aproape 40 de fotbaliști. Au fost transferați Morgan Rogers, Giovanni Quenda, Emmanuel Emegha, Marco Palestra, Denner și alții, care au revenit din împrumuturi.

Chelsea a cheltuit peste 280 de milioane de euro, dar a câștigat aproximativ 130 de milioane, din vânzarile lui Cucurella, Andrey Santos și Tyrique George, Alejandro Garnacho a plecat sub formă de împrumut la Aston Villa. Xabi Alonso recurge și la mutări surprinzătoare. Chelsea aproape că s-a înțeles cu Brighton și Brentford pentru semnăturile atacantului Danny Welbeck și mijlocașului Jordan Henderson. Britanicii de 35 și 36 de ani au jucat, practic, toată cariera în Premier League și ar adăuga un mare plus de experiență tinerelor talente ale londonezilor.