Cristiano Ronaldo a mai făcut un pas spre obiectivul sfârșitului de carieră – 1000 de goluri înscrise. De această dată, superstarul portughez a adus victoria celor de la Al-Nassr.

Cristiano Ronaldo a deviat mingea șutată de Simakan, care și fără atingerea sa ar fi ajuns în plasa porții. Faza din minutul 50 a a adus-o pe Al-Nassr în avantaj, iar scorul de 2 la 1 a rămas neschimbat până la sfârșitul întâlnirii. Pentru Cristiano Ronaldo a fost golul cu numărul 978, de-a lungul carierei, așa că mai are nevoie de 22 pentru a-și agăța ghetele în cui liniștit.

Atacantul de 41 de ani își dorește să marcheze 1000 de goluri înainte de retragere, despre care a spus că ar putea fi la sfârșit de sezon. Campioana Arabiei, Al-Nassr, a început bine noul sezon, având victorii pe linie în primele patru etape.