Cu trofeul de viitor număr 1 mondial deja în buzunar, Alexander Zverev continuă sezonul de vis. Neamțul este tot mai aproape de un nou titlu important, după ce la Mastersul de la Shanghai și-a confirmat statutul de mare favorit și s-a calificat în careul de ași.

Germanul Alexander Zverev a oferit o demonstrație de forță la Mastersul chinez de la Shanghai în fața australianului Alex de Minaur, pe care l-a învins în două seturi, cu un identic de 6 la 4. Cap de serie numărul unu, germanul a controlat momentele importante ale partidei și a avut nevoie de doar o oră și 18 minute pentru a trece de adversarul său. Zverev a servit excelent, a reușit zece ași și a câștigat 80 la sută dintre punctele jucate cu primul serviciu.

Pentru Zverev succesul îi aduce a treia semifinală la Shanghai, și prima din 2019 încoace. Neamțul, vitorul numărul 1 mondial merge astfel în careul de ași, acolo unde se va duela cu spaniolul Alejandro Davidovich Fokina. Ibericul a ajuns în semifinale după ce francezul Arthur Gea a abandonat partida din cauza unor probleme fizice, la scorul de 4 la 1 în primul set.

Davidovich Fokina va încerca să profite de această oportunitate și să ajungă pentru prima dată în finala turneului de la Shanghai. Celelalte două locuri din semifinale vor fi disputate în meciurile dintre spaniolul Rafael Jodar și norvegianul Casper Ruud, respectiv rusul Daniil Medvedev și americanul Tommy Paul. Turneul de la Shanghai face parte din categoria ATP Masters 1000, a doua cea mai importantă categorie de competiții din circuitul masculin, iar campionul va încasa un cec de peste 1 milion de dolari.