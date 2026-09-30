Debut de sezon... cu pumni în loc de goluri. În prima etapă a noii ediții de NHL s-au duelat campioanele ultimelor două sezoane, Carolina Hurricanes și Florida Panthers. S-a înscris doar o dată, dar au sărit multe scântei, fiind deschis și contul bătăilor în liga nord-americană de hocheu.

Canadienii Imama Bokondji și Nic Deslauriers s-au tachinat de la începutul partidei, iar la sfârșitul primei reprize și-au aruncat mănușile. Pumnii au zburat în ambele direcții, iar bătaia s-a încheiat atunci când au căzut pe gheață, conform unui regulament nescris al hocheiului. Așadar, a fost nevoie de mai puțin de 20 de minute pentru prima confruntare a noii stagiuni.

Ambii jucători au primit câte cinci minute de penalizare. Tensiunea s-a simțit pe teren, unde au lipsit golurile. Abia în reprizele de prelungiri, campioana din 2025, Florida Panthers, a marcat golul victoriei contra deținătoarei titlului, Carolina Hurricanes.