Fotbalistul bosniac Jovo Lukic a reușit un gol magnific în campionatul României. Chiar dacă a reușit dubla pentru Universitatea Cluj, echipa sa a pierdut neașteptat cu Petrolul Ploiești.

Petrolul a început ca din tun meciul de la Cluj. Jerdea a încercat să centreze, dar a fost cât pe ce să înscrie. A făcut-o Bran Flores, care a continuat faza. Era minutul 3, dar avantajul nu s-a menținut mult timp. Portarul Petrolului a respins defectuos mingea, iar Jovo Lukic a șutat fără să stea prea mult pe gânduri, imprimând o traiectorie spectaculoasă mingii.

Fotbalistul din Costa Rica, Alejandro Bran Flores, și-a adus, din nou, echipa în avantaj, punctând a doua oară în poarta gazdelor. Petrolul a început repriza a doua, exact ca și prima, marcând repede. Și de această dată Jovo Lukic a înscris peste câteva faze.

Uriașul din ofensiva Universității Cluj a fost aproape de a-și completa hat-trick-ul, dar vicecampioana și finalista Cupei României nu a mai putut reveni și a cedat cu 2 la 3. Clujul a adunat doar nouă puncte în șase etape de până acum, în timp ce Petrolul are 12 puncte și a disputat cu un meci mai mult, ocupând provizoriu treapta secundă în Superligă.

Tot ieri, Voluntari și Oțelul s-au despărțit fără să decidă câștigătoare, la scorul de 2 la 2. A fost un start de meci nebun, cu trei goluri în primul sfert de oră. Remus Guțea a punctat de două ori pentru Voluntari, iar Patrick o dată la Oțelul.

Oțelul Galați a beneficiat de un penalty și a smuls rezultatul de egalitate. Pe teren au jucat și doi moldoveni: Teodor Lungu – la Oțelul și Daniel Dumbrăvanu – la Voluntari. Gălățenii au acumulat zece puncte în șapte partide, iar ilfovenii în jumătate.