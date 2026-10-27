Fotbalul spaniol a dominat la gala Balonului de Aur, unde Barcelona a strălucit în categoriile feminine, Alexia Putellas cucerind trofeul pentru cea mai bună jucătoare, iar Lamine Yamal a obținut pentru a treia oară la rând trofeul Kopa, acordat celui mai bun tânăr fotbalist al lumii. Ceremonia din acest an a avut și o semnificație specială: s-au împlinit 70 de ani de la prima decernare a prestigiosului premiu.

Alexia Putellas a câștigat Balonul de Aur feminin pentru a treia oară în carieră. Jucătoarea spaniolă mai primise distincția în 2021 și 2022, iar acum a revenit în fruntea clasamentului. Putellas le-a devansat pe poloneza Ewa Pajor, colega sa de la Barcelona în sezonul trecut, și pe jamaicana Khadija Shaw, de la Manchester City. În competițiile europene, mijlocașa a contribuit la parcursul Barcelonei cu șapte goluri și șapte pase decisive în Liga Campionilor. Între timp, ea s-a transferat la London City Lionesses.

Barcelona a adunat și alte premii importante. Clubul catalan a fost desemnat cea mai bună echipă feminină, iar antrenorul Pere Romeu a primit distincția pentru cel mai bun antrenor. Portarul echipei catalane Cata Coll a fost recompensată pentru evoluțiile sale, în timp ce Vicky Lopez a câștigat trofeul Kopa feminin, rezervat celor mai bune tinere jucătoare, distincție care i-a revenit și anul trecut.

La masculin, Lamine Yamal și-a trecut în palmares al treilea trofeu Kopa consecutiv, confirmându-și statutul de unul dintre cei mai apreciați tineri fotbaliști ai momentului. În top 5, atacantul de 19 ani l-a devansat pe coechipierul său de la Barcelona și Spania, Pau Cubarsi, pe Warren Zaire-Emery, Lennart Karl și Yan Diomande.

Lamine YAMAL, ATACANT „FC BARCELONA”: „ În primul rând aș fi vrut ca Pau Cubarsi, coechipierul meu, să fie aici, deoarece consider că acest premiu ar fi trebuit să fie al lui. L-a meritat, jucând la un nivel incredibil un timp îndelungat, așa că aș fi vrut să câștige el. ”

Alte distincții au ajuns tot în Spania. Unai Simon, portarul lui Athletic Bilbao, a câștigat trofeul Yashin, iar Luis de la Fuente, selecționerul campioanei mondiale, Spania, a fost desemnat cel mai bun antrenor la masculin. Doar câteva distincții au trecut pe lângă fotbalul spaniol. Mexicanca Charlyn Corral, de la Pachuca, a fost premiată pentru performanțele sale de cea mai bună marcatoare, în timp ce Paris Saint-Germain a fost desemnat cel mai bun club masculin. La băieți, prremiul Gerd Muller i-a fost acordat lui Harryt Kane, care a luat și Balonul de Aur. Totodată, premiul Socrates, acordat pentru implicarea în cauze sociale și umanitare, i-a revenit englezului Bukayo Saka, de la Arsenal. Ediția din acest an a Balonului de Aur a fost organizată la Londra și a marcat șapte decenii de la prima ceremonie a Balonului de Aur. În 1956, trofeul inaugural a fost câștigat de englezul Stanley Matthews. Vedetele au strălucit pe covorul roșu, Lamine Yamal și Michael Olise fiind printre jucătorii care au ieșit cu adevărat în evidență.

În prezent, premiile sunt acordate de revista France Football, în parteneriat cu UEFA. Câștigătorii sunt desemnați prin votul unui juriu format din 100 de jurnaliști sportivi din țările aflate în topul clasamentului FIFA, care evaluează fotbaliștii în funcție de performanțele individuale, rezultatele echipelor și fair-play.