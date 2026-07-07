Fostul căpitan al naționalei Angliei, Jordan Henderson, a suferit cea mai absurdă accidentare de la acest Campionat Mondial. Mijlocașul de 36 de ani a alunecat în timp ce sărea panoul publicitar după partida cu Mexic și și-a fracturat încheietura mâinii. Pentru el turneul final s-a încheiat.

Jordan Henderson sărbătoarea alături de fani victoria în fața Mexicului. Chiar dacă nu a jucat, experimentatul mijlocaș s-a ales cu o accidentare gravă. Când a vrut să revină pe teren pentru a continua petrecerea alături de coechipieri, Henderson a căzut cu toată greutatea pe mâna stângă.

Veteranul naționalei Angliei a fost scos pe targă și a rămas în Mexic la spital, în timp ce restul naționalei s-a întors în Kansas City. După investigațiile făcute s-a stabilit că încheietura mâinii stângi este fracturată și va avea nevoie de operație.

Totuși, mijlocașul de la Brentford și-a exprimat dorința de a rămâne alături de echipă până la sfârșitul turneului. Pe parcursul celor cinci partide, Jordan Henderson a jucat doar șase minute contra naționalei din Panama.