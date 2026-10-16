Halterofilii moldoveni continua să confirme pe arena internațională. Nicoleta Cojocaru a devenit vicecampioană europeană la vârsta de până la 20 de ani. Sportiva noastră a cucerit trei medalii la categoria de până la 61 de kilograme, la Campionatul European de juniori și tineret, care se desfășoară în Albania. Cojocaru a obținut aurul la stilul smuls, bronzul la aruncat și argintul la total, totodată stabilind trei recorduri europene la Under-17.

Nicoleta Cojocaru a avut parte de un start foarte bun la europenele de la Durres, din Albania. În prima probă cea de smuls, moldoveanca a ridicat 90 de kilograme și s-a clasat pe primul loc, stabilind un nou record european la categoria de vârstă sub 17 ani.

Api la stilul aruncat, sportiva nostră a înregistrat 111 kilograme, rezultat care i-a adus medalia de bronz și la fel un nou record european la U17.

Astfel, cu un total de 201 kilograme, Nicoleta Cojocaru a devenit vicecampioană europeană și a stabilit al treilea record continental pentru sportivii sub 17 ani. Moldoveanca a încheiat concursul la doar un kilogram în spatele campioanei europeane, halterofila din Belarus, Volha Halyanskaya.

Nicoleta Cojocaru nu este singura reprezentantă a țării noastre care a urcat pe podium la Europenele din Albania. Ion Badanev a devenit și el vicecampion, la categoria de 65 de kilograme. Un alt rezultat important a fost obținut de Dan Dorin Betca, medaliat cu argint la stilul aruncat, în categoria de până la 70 de kilograme. Iar în prima zi a competiției, Gabriela Danilov a câștigat medalia de bronz la stilul smuls, în categoria de până la 53 de kilograme.

Campionatul European de haltere pentru juniori și tineret se desfășoară în perioada 12–19 octombrie, în orașul Durres, Albania. Țara noastră participă cu un lot de 15 sportivi, iar competiția reunește aproape 400 de halterofili din 39 de țări.