Halterofilii moldoveni continuă să urce pe podium la campionatul european de tineret. Astăzi Dan Dorin Betca a cucerit medalia de argint la proba de aruncat, la competiția desfășurată în Albania. Sportivul moldovean a ridicat 161 de kilograme la a doua probă a concursului, clasându-se pe locul al doilea.

În prima probă, la smuls, Betca a încheiat cu 130 de kilograme, ocupând locul cinci. Iar cu un total de 291 de kilograme, halterofilul nostru s-a clasat pe poziția a cincea în clasamentul general al categoriei de până la 70 de kilograme între juniorii de până la 20 de ani.

Anterior Ion Badanev a devenit vicecampion european la juniori, în categoria de până la 65 de kilograme. Iar în prima zi a competiției, Gabriela Danilov a câștigat medalia de bronz.

Campionatul European de juniori și tineret se desfășoară în perioada 12–19 octombrie, în orasul Durres, Albania. La competiție sunt înscriși aproape 400 de halterofili din 39 de țări, iar Moldova are un lot de 15 sportivi.