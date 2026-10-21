Liga Campionilor se încinge, iar granzii Europei își arată colții. PSG deținătoarea ultimilor două trofee a răpus Barcelona și conduce clasamentul grupei unice. Liverpool ține pasul și are și ea maximum de puncte după trei etape, în timp ce rivala din Premier League - Manchester City, a făcut spectacol și a reușit scorul rundei.

După ce în etapa trecută campioana în exercițiu Paris Saint-Germain a reușit o victorie importantă, 2 la 4 contra celor de la Manchester City, francezii au obținut o victorie importantă și în fața Barcelonei. Într-un duel spectaculos între două dintre cele mai puternice echipe ale Europei, PSG s-a impus în fața ibericilor cu același scor de 4 la 2. Parizienii au demonstrat că sunt pregătiți să-și apere trofeul și au început în forță, iar Desire Doue a deschis scorul în minutul 38, după ce a pătruns în careu și a trimis mingea în plasă.

Barcelona a revenit în repriza secundă, când Xavi Espart a egalat în minutul 55, după o fază colectivă excelentă. PSG a lovit din nou însă în minutul 72, când Lucas Hernandez a înscris cu o lovitură de cap, în urma unui corner. Totuși catalanii nu au cedat, iar tânăra vedetă Lamine Yamal a restabilit egalitatea în minutul 79, după o acțiune individuală spectaculoasă.

Bucuria oaspeților a durat însă foarte puțin. Vitinha a readus gazdele în avantaj în minutul 81, cu un șut precis de la distanță, iar Fabian Ruiz a stabilit scorul final în minutul 86, după o pasă a lui Achraf Hakimi. PSG a obținut astfel a treia victorie consecutivă și are maximum de puncte, fiind lider în clasamentul grupei unice. A fost o victorie cu gust amar pentru echipa pregătită de Luis Enrique. După acest meci campioana Europei a pierdut trei jucători importanți din cauza accidentărilor. Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembele și căpitanul Marquinhos au părăsit terenul înainte de finalul partidei.

Cea mai gravă veste îl vizează pe Kvaratskhelia. Atacantul georgian a suferit o ruptură a ligamentului încrucișat anterior la genunchiul drept și va fi supus unei intervenții chirurgicale, urmând să lipsească până la 9 luni.

Liverpool traversează și ea un început perfect de campanie europeană. Englezii au câștigat toate cele trei meciuri disputate până acum. Cormoranii au fost conduși cu două goluri de Villarreal, dar a întors rezultatul și s-a impus cu 4 la 3, după un meci dramatic, cu șapte goluri. La doar 18 ani tânărul Rio Ngumoha a fost unul dintre jucătorii meciului oferind două pase de gol, la reușitele lui Araujo și Mac Allister.

Cormoranii confirmă astfel că sunt printre principalele pretendente la trofeu și se mențin în lupta pentru primul loc în clasamentul grupei unice.

O altă formație engleză, Manchester City a reușit cea mai categorică victorie a rundei, 5 la 1 contra grecilor de la AEK Atena. Omul meciului a fost Phil Foden, autorul unui hattrick și pasator decisiv, la golul superb înscris de Rayan Cherki.

Iar Stuttgart și Atletico Madrid au încheiat la egalitate, într-un meci echilibrat, în care germanii au demonstrat că pot ține piept unei formații cu experiență în competițiile europene. Rezultatul îi permite lui Stuttgart să rămână printre echipele aflate în partea superioară a clasamentului, în timp ce Atletico a pierdut ocazia de a urca mai sus. Astfel, lupta pentru primele opt locuri devine tot mai aprigă.