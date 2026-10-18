Manchester City continuă să domine Premier League și rămâne cu maximum de puncte după șapte etape. Echipa antrenată de Enzo Maresca a învins, într-un meci cu cinci goluri și emoții până la final. Liverpool a revenit și a câștigat greu cu 2 la 1 pe terenul lui Brentford, în timp ce Chelsea a pus capăt unei serii dificile și s-a impus cu 2 la 0 în fața lui Everton.

Arcadie Munteanu
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Manchester City a obținut a șaptea victorie consecutivă în campionat, dar succesul cu Ipswich Town nu a fost deloc unul ușor. Pe Etihad Stadium, gazdele au deschis scorul în minutul 19, prin Phil Foden. Bucuria gazdelor a durat însă doar două minute. Japonezul Daizen Maeda a restabilit egalitatea, după ce a scăpat spre poarta lui Gianluigi Donnarumma. Erling Haaland a readus-o pe City în avantaj în minutul 34, când a înscris cu o lovitură de cap, în urma centrării lui Mateo Kovacic. Norvegianul a mai punctat o dată în repriza secundă, în minutul 69, și a ajuns la opt goluri în actuala ediție de campionat.

Haaland a fost aproape și de un hat-trick, însă un alt gol al său a fost anulat pentru ofsaid. Ipswich nu a renunțat la luptă și a redus din diferență în prelungiri. Zian Flemming a transformat un penalty în minutul 90, însă echipa oaspete nu a mai avut timp să egaleze. Victoria are și o semnificație istorică pentru antrenorul Enzo Maresca. Italianul a devenit primul tehnician din istoria Premier League care își câștigă primele șapte meciuri de campionat. Manchester City își păstrează astfel startul perfect și poziția de lider, într-un sezon în care fiecare punct poate conta decisiv în lupta pentru titlu. 

O altă favorită, Liverpool a obținut și ea trei puncte importante, după ce a învins-o pe Brentford cu 2 la 1, în deplasare. Gazdele au deschis scorul chiar înainte de pauză, în minutul 44, prin Keane Lewis-Potter. Dar partida s-a complicat pentru Brentford în prelungirile primei reprize, când Yehor Yarmolyuk a fost eliminat direct, după un gest nesportiv.

Liverpool a profitat de superioritatea numerică și a egalat în minutul 62, prin Victor Muñoz, iar 7 minute mai târziu, Alexander Isak a înscris golul victoriei.

Și Chelsea a avut motive de sărbătoare. Londonezii au învins-o pe Everton cu 2 la 0, în deplasare, grație unei duble semnate de Pedro Neto. Portughezul a deschis scorul imediat după pauză, în minutul 46, apoi a stabilit rezultatul final în minutul 90. 

Totodată victoria a pus capăt unei serii negre de 22 de meciuri fără succes ale aristocraților pe terenul lui Everton. Succesul a fost însă umbrit de accidentarea portarului Emi Martinez. Goalkeeperul lui Chelsea, a suferit o fractură de mandibulă în urma unei ciocniri cu fundașul lui Everton, Jarrad Branthwaite, argentinianul fiind operat cu succes, iar recuperarea ar putea dura câteva săptămâni.

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