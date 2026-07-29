Marc Cucurella s-a ținut de cuvânt. Fundașul stânga al campioanei mondiale, Spania, și-a tatuat chipul selecționerului Luis de la Fuente, exact cum a promis că va face înaintea Cupei Mondiale.

Marc Cucurella a postat pe rețelele de socializare drept dovadă că și-a îndeplinit promisiunea. Fotbalistul de 28 de ani și-a tatuat imaginea cu Luis de la Fuente ținând Cupa Mondială pe brațul stâng. Înaintea turneului final, Cucurella a mai spus că va lua în calcul retragerea de la națională dacă devine campion mondial, deoarece a câștigat deja cu Furia Roja cele mai importante titluri, Spania fiind campioană europeană în 2024 și mondială în 2026.

Totodată, mult înaintea competiției, fundașul stânga spunea că ar putea deveni chel. Însă în spatele coafurii aproape unice stă o poveste emoționantă. Marc a spus că își lasă părul lung, pentru ca fiul său cu tulburare de spectru autist să îl poată recunoaște ușor pe teren.

Marc CUCURELLA, FUNDAȘ AL NAȚIONALEI SPANIEI: „ - Mereu când vorbim despre Mateo ne emoționăm așa.”

- Este foarte sensibil la acest capitol.”

Marc Cucurella a fost unul dintre cei mai importanți jucători la Cupa Mondială, dar și un personaj iubit de public. Pe lângă aspectul neobișnuit, Cucurella are propriul cântec.

Promisiunile spaniolilor nu s-au oprit aici. Dacă noul fundaș de la Real a promis că se tatueză, patru coechipieri de la națională, dar rivali la echipa de club venind din Barcelona au avut propriile pariuri cu soarta. Yamal a promis că nu se bărbierește, Pedri a spus că își vopsește părul blond, Gavi – roz și l-au provocat pe Ferran Torres să devină chel.

Lamine YAMAL, FOTBALIST AL NAȚIONALEI SPANIEI: „ Promit că, dacă voi câștiga Mondialul, îmi voi lăsa barbă și mustață... un an?! Să fie trei săptămâni. ”

Rămâne de văzut dacă ceilalți campioni mondiali se vor ține de cuvânt, la fel ca și Marc Cucurella.