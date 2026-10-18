Lionel Messi continuă să impresioneze la 39 de ani. Starul argentinian a marcat de două ori pentru Inter Miami. Cu un nou recital ofensiv, Messi își consolidează statutul de lider al echipei și se apropie tot mai mult de borna simbolică de 1000 de goluri în carieră.

Spectacol marca Lionel Messi în campionatul nord-american de fotbal. Inter Miami a obținut a treia victorie consecutivă în Major League Soccer, iar argentinianul a fost din nou omul decisiv. În partida disputată pe terenul celor de la Atlanta United, Messi a reușit o dublă în repriza secundă și a contribuit la succesul cu 3 la 1 al echipei sale.

Mai întâi argentininanul a marcat în minutul 56 și a majorat avantajul lui Inter Miami, profitând de o pasă excelentă oferită de Luis Suarez. Iar 4 minute mai târziu, cei doi au colaborat din nou, iar Messi a înscris pentru 3 la 0, după o acțiune individuală spectaculoasă.

După aceste 2 goluri, cifrele lui Leo Messi devin și mai impresionante în acest an. În 2026 argentinianul are 42 de goluri și 20 de pase decisive în 45 de meciuri. Totodată, Messi se apropie și de bornă istorică de 1000 de goluri marcate în cariera profesionistă, acum având 938 de reușite.

De partea cealaltă, pentru echipa sa victoria vine într-un moment important al sezonului, Inter Miami fiind pe locul 2 în Conferința de Est. Echipa lui Messi luptă pentru o poziție cât mai bună pentru a beneficia de avantaj în play-off-ul din MLS.