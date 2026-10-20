Mohamed Salah face spectacol în campionatul Turciei. Atacantul egiptean a marcat din nou și a contribuit decisiv la victoria lui Trabzonspor în derby-ul cu Beșiktaș. Totodată Salah a devenit lider solitar în clasamentul golgheterilor. Fostul star al lui Liverpool are deja opt goluri în campionat, după numai opt etape.

Arcadie Munteanu
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Trabzonspor a câștigat duelul cu Beșiktaș, în derby-ul etapei a opta din campionatul Turciei. Echipa pregătită de noul tehnician Thomas Reis s-a impus cu 2 la 0. Oaspeții au început mai bine partida și deși Beșiktaș a pus presiune, Trabzonspor a fost cea care a deschis scorul în minutul 21. Ernest Muci a pătruns în careu și a șutat dintr-un unghi dificil. Portarul Alexander Nübel a respins mingea, însă Ozan Tufan a urmărit faza și a trimis balonul în plasă din apropiere. 

Beșiktaș putea restabili egalitatea în minutul 41. Șutul puternic al lui Leandro Trossard a fost respins de Onana, iar mingea a ajuns la Amir Murillo, care a trimis în bară. În repriza secundă, oaspeții au avut mai mult posesia balonului, dar au găsit cu greu drumul spre poarta adversă. În schimb Trabzonspor a lovit din nou, în minutul 71. Franculino a pătruns pe partea stângă și a centrat pe jos în fața porții, iar Mohamed Salah a trimis mingea în plasă, stabilind scorul final, 2 la 0.

Faraonul egiptean a ajuns astfel la opt goluri în primele opt etape ale campionatului și s-a desprins în fruntea clasamentului golgheterilor. Bilanțul său este completat și de trei pase decisive, ceea ce înseamnă că a contribuit direct la 11 goluri în campionat. 

Succesul are o importanță deosebită și în clasament. După opt etape, Trabzonspor a acumulat 16 puncte și a urcat pe locul patru în campionatul Turciei, în timp ce Beșiktaș e pe 5. Echipa lui Thomas Reis continuă astfel seria rezultatelor pozitive, iar Mohamed Salah confirmă că este unul dintre cei mai eficienți atacanți ai campionatului turc în acest început de sezon.

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