Neymar Junior este aproape de retragerea de la naționala Braziliei. Superstarul a spus că nu își mai dorește să fie convocat și a exclus posibilitatea de a juca la Cupa Mondială din 2030.

Neymar JUNIOR, FOTBALIST AL NAȚIONALEI BRAZILIEI: „ Mulțumesc, dar nu mai vreau. Nu. Nu va mai fi, nu. În acest moment, la selecționata Braziliei, cred că am scris o istorie foarte fericită. Am trăit multe lucruri acolo. Mi-am dat sângele, viața. Am luptat și m-am bătut mereu pentru tricoul galben. Dar cred că nu mai vreau. ”

Replica a venit după declarația unui alt veteran brazilian, Lucas Moura, care a spus că își dorește să îl vadă pe Neymar la Mondialul din 2030. Vedeta Selecao, în vârstă de 34 de ani, nu a spus că se retrage, dar a accentuat că nu își dorește să fie convocat, așa că nici nu se pune în discuție prezența la următoarea Cupă Mondială. Neymar a vorbit despre națională după meciul echipei sale de club, Santos, disputat azi noapte. Sunt mari șanse ca ultima sa partidă pentru naționala Braziliei să fi fost cea contra Norvegiei în optimile Cupei Mondiale. Naționala Cariocas a pierdut cu 1 la 2, iar Neymar a marcat golul sud-americanilor în prelungiri din penalty.

Neymar a izbucnit în lacrimi la sfârșitul partidei, probabil, fiind conștient că nu va mai evolua vreodată la Cupa Mondială. Chiar dacă nu a jucat un rol important pe teren pentru Brazilia la această ediție, de-a lungul timpului a fost eroul reprezentativei sale. A marcat 80 de goluri și a dat 58 de pase decisive în 130 de meciuri, devenind cel mai bun marcator din istoria selecționatei, dar la capitolul titluri a câștigat doar o Cupă a Confederațiilor și aurul la Jocurile Olimpice din 2016.